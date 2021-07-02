Конгрес США намагається захистити санкції проти Nord Stream 2.

Парламентський комітет одностайно ухвалив поправку, яка б заборонила президентові скасовувати санкції проти газогону.

 

 

Комітет з асигнувань Палати представників Конґресу США схвалив поправку в законопроєкт, яка повинна перешкодити президентові країни Джо Байденові у 2022 фінансовому році відмовитися від санкцій проти російського газогону «Північний потік-2». У четвер, першого липня, члени комітету одностайно проголосували за це рішення.

 

Поправку внесено до Закону про асигнування на національну оборону, у ту частину, що стосується  витрат, пов'язаних зі закордонною діяльністю адміністрації США. Як повідомила інформаційна аґенція Bloomberg, поправку подала конгресвумен, демократка Марсі Каптур (Marcy Kaptur).

 

«Ми сподіваємося, що адміністрація почує наш потужний сигнал і зробить пріоритетом європейську енергетичну безпеку в списку важливих справ», – наводить Bloomberg слова Каптур.

 

Надалі текст поправки повинні будуть затвердити обидві палати Конґресу США, перш ніж законопроект передадуть американському президентові Джо Байдену.

 

Нагадаємо, що дію санкцій, запроваджених Вашінґтоном в травні проти компанії-оператора проєкту газогону Nord Stream 2 і її гендиректора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig), було призупинено відразу після їхнього запровадження. Білий дім пояснив це «національними інтересами» США. Пізніше Джо Байден заявив, що, оскільки газогін вже практично добудований, то на даному етапі штрафні заходи стали б «контрпродуктивними».

02.07.2021

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