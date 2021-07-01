Галицькі хроніки COVID-19: 1 липня.

Станом на 09:00 1 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 147 хворих на сovid-19. За минулу добу – 39 нових випадків: 29 – на Львівщині (проведено 1290 ПЛР-тестів), 3 – на Тернопіллі та 7 – на Івано-Франківщині (проведено 376 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксований один летальний випадок від covid-19 – одна людина померла в Івано-Франківській області.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 липня (09:00): 70 027 випадків, 3 нових

Гусятинський район – 2 особи

Кременецький район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 липня (09:00): 137 454 випадки, 29 нових

Львів – 8 осіб

Дрогобицький район – 1 особа

Жовківський район – 1 особа

Мостиський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 4 особи

Самбірський район – 4 особи

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 1 особа

Яворівський район – 4 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 липня (09:00): 86 666 випадків, 7 нових

Івано-Франківськ – 2 особи

Долинський район – 1 особа

Коломийський район – 3 особи

Надвірнянський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.