У Львові проводитимуть операції з трансплантації серця.

 

У Львівській лікарні швидкої допомоги на вул. Мазепи запрацювало нове відділення кардіохірургії й трансплантації серця, повідомили у пресслужбі мерії.

 

 

У новостворене відділення кардіохірургії та трансплантації серця інвестували понад 50 мільйонів гривень, роботи тривали близько року. Медики надаватимуть тут увесь спектр послуг пацієнтам, які мають проблеми зі серцем, в тому числі й проводитимуть пересадку цього життєво важливого органа.

 

«Сьогодні ми можемо надати всю допомогу усім – від новонародженого до людини старшого віку. Це є вроджені вади серця у дітей, весь спектр дорослої кардіохірургії, включаючи аортокоронарне шунтування, пластику й заміну клапанів, розшарування аневризм, і завершуючи трансплантацією серця», – розповів завідувач відділення кардіохірургії та трансплантації серця Роман Домашич.

 

 

Відділення розраховане на 30 ліжок: 20 до- та післяопераційних ліжок, 10 реанімаційних та одна індивідуальна палата для пацієнтів після пересадки серця.

 

Відділення забезпечене сучасним обладнанням, яке дозволяє медикам виконувати найделікатніші операції на серці з мінімальними розрізами і травматизмом. Через незначний прокол лікарі матимуть доступ до проблемної ділянки серця.

 

 

«Вже за тиждень-два в нас буде сучасна лапароскопічна стійка і ми зможемо виконувати весь спектр мінікардіохірургічних операцій – від протезування і пластики клапанів до аортокоронарного шунтування з мінідоступом. Це обладнання дозволяє нам відкоригувати будь-яке порушення ритму серця: від барикардій, коли низька частота серцевих скорочень, і до найскладніших тахікардій», – пояснив Роман Домашич.

 

Відтак у лікарні швидкої допомоги вже прогнозують, що відтепер кількість операцій на серці зросте мінімум удвічі.

 

Зазначимо, що у львівській лікарні швидкої допомоги до кінця 2021 року планують оновити відділення терапії, кардіології та інфарктне відділення. Також оновлюють операційні в урологічному та хірургічному відділеннях.

 

Фото city-adm.lviv.ua

01.07.2021

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