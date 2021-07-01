Зеленський: Якби ми були "один народ", український прапор висів би над Ґосдумою.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українці та росіяни не є одним народом, а аґресивна політика Москви ще більше сварить сусідів.

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю інформаційній аґенції "Інтерфакс-Україна", коментуючи свіжу заяву Володимира Путіна про "адіннарод".

"Давайте врешті розставимо крапки над "i". Ми точно не один народ. Так, у нас є багато спільного. У нас спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії", – сказав Зеленський.

"Якби українці та росіяни були одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою майорів би жовто-блакитний прапор", – вважає Президент України.

Він додав, що, можливо, між українцями і росіянами "щось загальне" буде в майбутньому, "якщо ще не пізно зупинити тотальне розмежування між нашими країнами". На думку Зеленського, спільною метою України та Росії має бути припинення війни на Донбасі і відновлення територіальної цілісності України.

"Неможливо одночасно говорити про "один народ" і відверто захоплювати наші території та продовжувати бійню на Донбасі. Це ж очевидно", – резюмував Президент.

30 червня президент Росії Володимир Путін заявив: "Я не вважаю, що український народ є недружнім. Я багато разів про це говорив і повторю: українці і росіяни – це взагалі один народ".

Путін сказав, що цей єдиний народ сформувався в часи Київської Русі, а пізніше під впливом зовнішніх факторів його "поділили". При тім президент Росії повторив пропагандистську тезу про "великоросів, малоросів і белоросів".