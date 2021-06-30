Галицькі хроніки COVID-19: 30 червня.

Станом на 09:00 30 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 072 хворих на сovid-19. За минулу добу – 36 нових випадків: 30 – на Львівщині (проведено 882 ПЛР-тести), 1 – на Тернопіллі (проведено 425 ПЛР-тестів) та 5 – на Івано-Франківщині (проведено 315 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксований один летальний випадок від covid-19 – одна людина померла в Івано-Франківській області.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 червня (09:00): 70 024 випадки, 1 новий

Бережанський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 червня (09:00): 137 425 випадків, 30 нових

Львів – 15 осіб

Дрогобицький район – 6 осіб

Жовківський район – 1 особа

Золочівський район – 1 особа

Миколаївський район – 1 особа

Мостиський район – 3 особи

Самбірський район – 1 особа

Яворівський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 червня (09:00): 86 659 випадків, 5 нових

Калуський район – 5 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.