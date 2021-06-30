Галицькі хроніки COVID-19: 30 червня.

Станом на 09:00 30 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 072 хворих на сovid-19. За минулу добу – 36 нових випадків: 30 – на Львівщині (проведено 882 ПЛР-тести), 1 – на Тернопіллі (проведено 425 ПЛР-тестів) та 5 – на Івано-Франківщині (проведено 315 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксований один летальний випадок від covid-19 – одна людина померла в Івано-Франківській області.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 червня (09:00): 70 024 випадки, 1 новий
Бережанський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 червня (09:00): 137 425 випадків, 30 нових
Львів – 15 осіб
Дрогобицький район – 6 осіб
Жовківський район – 1 особа
Золочівський район – 1 особа
Миколаївський район – 1 особа
Мостиський район – 3 особи
Самбірський район – 1 особа
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 червня (09:00): 86 659 випадків, 5 нових
Калуський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
30.06.2021