Над Львовом вдруге пройшла потужна гроза.

 

У Львові увечері 30 червня відбулася сильна гроза, із проливним дощем, градом та шквальним вітром до 20 м/с. Внаслідок негоди затоплені вулиці і площі, повалені дерева, зупинився електротранспорт. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

 

Значно підтоплення зазнали вулиці Мазепи, Сахарова, Городоцька, Наливайка, Джерельна, проте вода поступово сходить. За попередньою інформацією, впали дерева на вул. Дудаєва, Сахарова, Повітряній, Стефаника, Хімічній, Чупринки, Коперника.

 

 

«Наразі відомо, що впали дерева на вул. Дудаєва, Сахарова, також є обвал частини фасаду на вул. Федорова. Маємо звернення мешканців на «Гарячу лінію міста» про пошкодження даху на вул. Спадиста. Також впало дерево в Рудно. Наразі районні адміністрації здійснюють об`їзди та моніторять ситуацію», - зазначила Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ.

 

З будівлі трансформаторної підстанції на вул. Калунишевського повністю розшило дах, повідомив на Гарячу лінію міста Віталій Тимків.

 

 

У кожному районі працюють оперативні бригади для ліквідації наслідків негоди, зокрема відкривають дощоприймачі, щоб стікала вода, розкрижовують дерева.

 

Фото city-adm.lviv.ua, facebook.com/hotline.lviv, facebook.com/varta1.com.ua

30.06.2021

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