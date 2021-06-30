МВФ призначив нового представника в Україну.

 

Провідний економіст Міжнародного валютного фонду в Об'єднаних Арабських Еміратах Ваграм Степанян змінив Йосту Люнгмана на посаді постійного представника МВФ в Україні.

 

 

Про це повідомило постійне представництво фонду в Україні в середу.

 

"Міжнародний валютний фонд призначив Ваграма Степаняна своїм постійним представником в Україні. На цій посаді він змінив Йосту Люнгмана", – йдеться в повідомленні.

 

Згідно з повідомленням, Степанян розпочав роботу 28 червня.

 

Як зазначила прес-служба постійного представництва фонду в Україні, Люнгман повертається в штаб-квартиру МВФ після чотирьох років української місії.

 

"Зміна постійних представників є усталеною практикою ротації персоналу МВФ. Пан Степанян, громадянин Вірменії, працює в МВФ із 2008 року", – йдеться в повідомленні.

 

Варгам Степанян працював у фонді в різних країнах, остання його посада – провідний економіст в ОАЕ. Також він працював над грошово-кредитними, фіскальними і структурними реформами в Албанії, Чорногорії, Угорщині, Румунії, Омані та інших країнах. До приходу в МВФ Степанян працював зі Світовим банком.

 

Нинішній постпред МВФ в Україні має ступені у сфері економіки, ділового адміністрування та фінансів Вірменського державного економічного університету, Американського університету Вірменії та Лондонського університету відповідно.

 

30.06.2021

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