Зеленський попросив Папу Римського про беатифікацію Андрея Шептицького.

 

Президент України Володимир Зеленський відбув телефонну розмову з Папою Римським Франциском.

 

 

Про це повідомив Офіс Президента.

 

"Ціную можливість продовжити наш з вами діалог. Святий Престол є світовим моральним авторитетом", – сказав Зеленський.

 

Володимир Зеленський відзначив, що розмова відбувається в особливий період 20-ої річниці візиту святого Папи Івана Павла ІІ до України. Він наголосив, що в серцях мільйонів українців живе світла пам’ять про Івана Павла ІІ та його доленосний візит до нашої держави.

 

Президент пригадав слова святого Папи, який вважав, що "Європа має дихати двома легенями: західною і східною", а Україна є невід’ємною східною легенею Європи. У контексті цих слів глава держави наголосив, що візит Папи до України – це "кисень, що так необхідний".

 

"На візит Вашої Святості чекає насамперед народ України", – зауважив Президент.

 

Під час розмови Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні Україна – це держава, де представники всіх релігій мирно співіснують і почуваються комфортно. У державі немає виражених міжконфесійних конфліктів і практично відсутні спекуляції на темі віри.

 

Керівник Української держави відзначив глобальний вимір діяльності Його Святості, зокрема увагу до питань миру, міжрелігійного діалогу, захисту прав біженців, турботи про бідних. Президент подякував Папі Франциску за його постійні молитви за мир і спокій в Україні, що сприяють відновленню миру в нашій країні й через які ми відчуваємо, що Україна – в серці понтифіка.

 

Зеленський також поінформував Папу Римського про жахливі наслідки війни на сході України. Він відзначив, що Україна втратила понад 14 тисяч людей у війні на Донбасі, а півтора мільйона українців були змушені покинути свої домівки.

 

"Ми розраховуємо на взаємодію зі Святим Престолом і вашу підтримку у привнесенні миру на Донбас. Підтримка світової спільноти й духовних лідерів є вкрай важливою", – додав Президент.

 

Керівник держави зазначив, що український народ чекає беатифікації митрополита Шептицького.

 

Президент поновив запрошення Папі Франциску відвідати Україну. Він висловив переконання, що зустрічі Його Святості з українцями на українській землі стануть доленосною подією.

 

30.06.2021

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