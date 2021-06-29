Галицькі хроніки COVID-19: 29 червня.

Станом на 09:00 29 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 072 хворих на сovid-19. За минулу добу – 5 нових випадків, і всі на Львівщині (проведено 535 ПЛР-тестів), 0 – на Тернопіллі (проведено 161 ПЛР-тест) та 0 – на Івано-Франківщині (проведено 171 ПЛР-тест).

За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19 у галицьких областях.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 червня (09:00): 70 023 випадки, 0 нових

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 червня (09:00): 137 395 випадків, 5 нових

Львів – 5 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 червня (09:00): 86 654 випадки, 0 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.