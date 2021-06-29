Львівщина – четверта за темпами вакцинації від Covid-19 в Україні.

Упродовж останніх вихідних, 26-28 червня, на Львівщині щеплення від коронавірусу отримали 8006 осіб, зокрема у тимчасових центрах вакцинації – 4 тисячі 577 осіб. За темами вакцинації Львівська область – на четвертому місці в Україні. На Івано-Франківщині за цей період вакцинували 1 тисячу 974 особи, на Тернопільщині – 1 тисячу 370 осіб. Про це повідомили обласні центри контролю та профілактики хвороб МОЗ.

 

Дані щодо щеплення першою дозою вакцини, станом на 28 червня

 

На Львівщині станом на вівторок, 29 червня, загалом щепили 156 тисяч 337 осіб. Першу дозу вакцини отримали 127 тисяч 920 осіб. Відсоток щеплених першою дозою вакцини до загальної кількості населення регіону становить 6,22.

 

Дані щодо щеплення другою дозою вакцини, станом на 28 червня

 

При цьому першу дозу вакцини AstraZeneca отримали близько 49%, першу дозу вакцини Sinovac Biotech близько 19%, першу дозу вакцини Pfizeer-BioNTech отримали понад 32%.

 

 

Другу дозу вакцини на Львівщині, станом на 28 червня, отримали 28 тисяч 417 осіб. Відсоток щеплених другою дозою вакцини до загальної кількості населення регіону становить 1,13.

 

На Тернопільщині станом на вівторок, 29 червня, загалом щепили 62 тисячі 625 осіб. Першу дозу вакцини отримали 47 тисяч 331 особа. Відсоток щеплених першою дозою вакцини до загальної кількості населення регіону становить 6,03. За темпами вакцинації Тернопільщина зараз 21-ша.

 

 

При цьому першу дозу вакцини AstraZeneca отримали понад 61%, Sinovac Biotech – понад 13%, першу дозу вакцини Pfizeer-BioNTech – 25%.

 

Другу дозу вакцини на Тернопільщині, станом на 29 червня, отримали 15 тисяч 294 особи. Відсоток щеплених другою дозою вакцини до загальної кількості населення регіону становить 1,47.

 

 

 

На Івано-Франківщині, станом на 29 червня, загалом проведені щеплення 66 тис. 186 особам. Першу дозу вакцини отримали 52 тисячі 423 особи. Відсоток щеплених першою дозою вакцини до загальної кількості населення регіону становить 3,83. За темпами вакцинації Івано-Франківщина – на шістнадцятій сходинці.

 

При цьому першу дозу вакцини AstraZeneca отримали понад 60% вакцинованих, першу дозу вакцини Pfizeer-BioNTech – понад 25%, а Sinovac Biotech – понад 13%.

 

 

 

Другу дозу вакцини на Івано-Франківщині, станом на 29 червня, отримали 13 тисяч 763 особи. Відсоток щеплених другою дозою вакцини до загальної кількості населення регіону дещо перевищує 1.

 

Зазначимо, вакцинація проти Covid-19 є добровільною і безплатною. Щоб отримати щеплення, необхідно зареєструватися у список очікування в додатку чи на порталі "Дія" і приїхати до центру вакцинаціії, при собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. Кожна людина має отримати дві дози вакцини. Дані про кожне щеплення вносять в електронну систему охорони здоров’я. Щеплення другою дозою вакцини бажано робити у визначений термін: Pfizer-BioNTech – 21-28 днів, Sinovac Biotech – 28 днів, AstraZeneca – 12 тижнів.

 

Фото facebook.com/healthloda, facebook.com/tocenterhz, facebook.com/IF.Department

29.06.2021

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