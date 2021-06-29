"Географії не змінити": Кулеба прокоментував вихід Білорусі зі "Східного партнерства".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що Україна продовжить підтримувати європейські прагнення білорусів навіть після рішення Олександра Лукашенка вийти зі "Східного партнерства".

"Можна заявити про вихід зі "Східного партнерства", але не можна змінити географію. Білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім’ї народів. Ми продовжимо його підтримувати, скільки б часу не зайняло виправлення історичних помилок Олександра Лукашенка", – написав Дмитро Кулеба у twitter.

28 червня Білорусь заявила про призупинення участі в ініціативі Європейської Унії "Східне партнерство", образившись на санкції Євросоюзу, запроваджені проти режиму Олександра Лукашенка після посадки у Мінську літака Ryanair із опозиціонером Романом Протасевичем на облавку.

Постійного представника Білорусі при ЄС відкликали в Мінськ для консультацій. Також Білорусь починає реалізацію процедури припинення дії Угоди про реадмісію з ЄС.

Нагадаємо, Україна не визнає Олександра Лукашенка леґітимним президентом.