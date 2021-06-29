"Географії не змінити": Кулеба прокоментував вихід Білорусі зі "Східного партнерства".

 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що Україна продовжить підтримувати європейські прагнення білорусів навіть після рішення Олександра Лукашенка вийти зі "Східного партнерства".

 

 

"Можна заявити про вихід зі "Східного партнерства", але не можна змінити географію. Білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім’ї народів. Ми продовжимо його підтримувати, скільки б часу не зайняло виправлення історичних помилок Олександра Лукашенка", – написав Дмитро Кулеба у twitter.

 

28 червня Білорусь заявила про призупинення участі в ініціативі Європейської Унії "Східне партнерство", образившись на санкції Євросоюзу, запроваджені проти режиму Олександра Лукашенка після посадки у Мінську літака Ryanair із опозиціонером Романом Протасевичем на облавку.

 

Постійного представника Білорусі при ЄС відкликали в Мінськ для консультацій. Також Білорусь починає реалізацію процедури припинення дії Угоди про реадмісію з ЄС.

 

Нагадаємо, Україна не визнає Олександра Лукашенка леґітимним президентом.

 

29.06.2021

До теми

Поширити
Збруч
Трістан Йонаса Кауфмана
©Аделіна Єфіменко
Йонасу Кауфману імпонує нова постановка Кшиштофа Варліковського, він зауважує чутливість режисера до музики, співаків, переваги внутрішньої взаємодії над зовнішньою, тому на сцені вокаліст чується креативно і впевнено в надскладній партії Трістана.
29.06.21 | | Штука
Що нас змушує пчихати
У мишей науковці виявили нейромедіатор, що відповідає за чхальний рефлекс.
28.06.21 | | Наука
Відомі незнайомці
Олександра Ковальчук
МАЧ щоліта поєднує спілкування, зустрічі, нові можливості для майбутніх проектів, багато натхненної роботи та відкриттів. Література і далі промовляє – про актуальне чи вічне, і про те, що завжди цікаво почути – про інше.
28.06.21 | | Штука
Папа Іван Павло ІІ любив Бога і через цю любов любив українців
кир Борис ҐУДЗЯК
Ніколи стільки українців не збиралися разом, як тоді на іподромі у Львові. Революція Гідності і Помаранчевий Майдан мають витоки у цьому візиті.
27.06.21 | | Галичина
Юрій Сінгалевич, великий бард і митець
Любов Волошин
За своє трагічно коротке життя він зумів увійти в історію української культури як талановитий художник, подвижник відродження кобзарства
26.06.21 | | Минуле
«Свідки» – співучасники злочину [?]
Олексій Паляничка
П’єса Тадеуша Ружевича «Свідки» видається дослідженням нашого суспільства тією ж мірою, як і підручник історії без дат «Родинна Європа» Чеслава Мілоша, що спонукає замислитися над родинними цінностями сучасній європейській спільноті.
25.06.21 | | Штука
Шухляда літа
Назарій Заноз
Старших людей називають «літніми», але йдеться не про багато літ, а про ті літниська мрій, в котрих марення відпочивали, заки не зниділи й не зогнили
25.06.21 | | Дискурси
Митрополичі сади: територія єпископів і громадський простір
Щоби розпочати формування громадського простору в нижній частині Митрополичих садів, УГКЦ чекає рішення суду щодо претензій на цю землю з боку Концерну РРТ. Верхня ж частина саду вже повністю загосподарьована.
25.06.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.