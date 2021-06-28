Галицькі хроніки COVID-19: 28 червня.

Станом на 09:00 28 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 061 хворого на сovid-19. За минулу добу – 6 нових випадків: 2 – на Львівщині, 2 – на Тернопіллі (проведено 216 ПЛР-тестів) та 2 – на Івано-Франківщині (проведено 203 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксований один летальних випадків від covid-19 - у Тернопільській області.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 червня (09:00): 70 023 випадки, 2 нових

Тернопіль – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 червня (09:00): 137 390 випадків, 2 нових

Львів – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 червня (09:00): 86 654 випадки, 2 нових

Івано-Франківськ – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.