У Яремчі продали три ділянки біля водоспаду «Пробій».

Депутати Яремчанської міської ради під час останнього засідання сесії ухвалили рішення про продаж трьох земельних ділянок поблизу водоспаду «Пробій» операторові сувенірного ринку – ТзОВ «Черемшина», попри протести містян.

 

 

Три земельні ділянки загальною площею 0,1657 га продали за 1 мільйон 995 тисяч 538 гривень.

 

Зазначимо, ділянки продали підприємству, що здійснює обслуговування сувенірного ринку на цій території, без застосування конкурентних процедур, які могли б збільшити ціну продажу, і попри протести містян, які зібрали понад 200 підписів під закликом зупинити продаж.

 

Кошти від продажу землі, на яку протягом кількох скликань був накладений мораторій, за інформацією секретаря Яремчанської міськради Петра Жіляка хочуть спрямувати на ремонт доріг і мостів.

 

Він також повідомив, що на сувернірному ринку на вул. Петраша розташоване 71 торгове місце. Підприємці сплачують до міського бюджету близько 87 тисяч гривень на рік.

 

 

За даними аналітичної системи YouControl, товариство з обмеженою відповідальністю «Черемшина», яке займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, зареєстроване в місті Яремче. Уповноваженою особою є Віра Галайко.

 

Фото huculiya.com.ua

28.06.2021

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