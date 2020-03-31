Верховна Рада вночі прийняла закон про ринок землі.

Вночі на вівторок Верховна Рада на своєму засіданні прийняла закон про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення. Згідно зі законопроєктом, ринок відкриється 1 липня 2021 року і функціонуватиме впродовж перших трьох років в обмеженому режимі – в обіг підуть лише паї і лише серед приватних осіб, з максимально дозволеною для володіння площею у 100 гектарів.

За проєкт №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" в другому читанні і в цілому о 00:42 проголосувало 259 народних депутатів.

Вирішальні голоси за ринок землі подали фракції "Європейська солідарність" і "Голос", а також депутати групи "Довіра".

Так, за закон проголосували: "Слуга народу" – 206 народних депутатів, "Європейська солідарність" – 23, "Голос" – 13, "Довіра" – 12, позафракційні – 5.

Фракції "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина" і група "За майбутнє" не дали жодного голосу на підтримку закону. А депутати "ОПЗЖ" затягнули розгляд аж до ночі, хоча попередня домовленість передбачала: парламентарі зберуться лише задля голосування, аби не наражати один одного на ризик заразитися коронавірусною інфекцією.

Під час дискусії щодо правок до законопроєкту в залі засідань залишалося менше половини народних депутатів; вів засідання перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук.

Дмитро Разумков повернувся у президію в момент розгляду останніх правок. За самим голосуванням прибув спостерігати Президент України Володимир Зеленський.

Документом передбачено, що ринок землі сільськогосподарського призначення відкриється 1 липня 2021 року і функціонуватиме впродовж перших трьох років в обмеженому режимі – в обіг підуть лише паї і тільки серед приватних осіб, з максимально дозволеною для володіння площею у 100 гектарів.

Із 1 січня 2024 року купувати землі сільськогосподарського призначення зможуть вже і юридичні особи; поріг концентрації зросте до 10 тис. га.

Продаж земельних ділянок сільгосппризначення державної та комунальної власності забороняється.

Крім того, банки отримають можливість отримувати землю в якості стягнення як предмет застави, однак такі ділянки повинні бути продані на торгах протягом двох років.

Закон не дозволяє продаж землі сільськогосподарського призначення в 50-кілометровій смузі вздовж кордону.

Доступ іноземців до ринку землі залежатиме від результатів всеукраїнського референдуму.

Володимир Зеленський, Президент України: – Зараз усім складно, складно усьому світові. Для нас дуже важлива сьогодні підтримка економіки України, дуже важлива підтримка людей, які працюють на підприємствах. Важливо, щоб відбулось підписання меморандуму з МВФ. І ви прекрасно знаєте, що дві головні умови – це закон про землю і банківський закон. Дуже прошу підтримати ці законопроєкти... Я зніму на секунду маску. Я просто хочу сказати, щоб ви бачили моє обличчя. У мене теж багато запитань до цієї ситуації. У кожного з нас дуже багато запитань. Я вас дуже прошу підтримати ці законопроєкти, вони важливі, просто важливі для українського народу.

Петро Порошенко, лідер "Європейської солідарності": – Ми зберегли українську державну землю, зберегли комунальну власність і надали можливість тим, хто багато років володіє землею, тим, хто її обробляє, самим визначати долю власної землі. Незважаючи на те, що "Європейська солідарність" є лідером української опозиції, в умовах пандемії, в умовах загрози українській державі ми готові підставити плече і захистити державу. Сьогодні саме цей випадок. Сьогодні ми продемонстрували, що наші слова точно не розходяться з ділом. Сьогодні Україна зробила крок до нашого захисту. Дорога ще довга. Роботи попереду ще багато. Але ми будемо робити все можливе, щоб мінімізувати наслідки некомпетентності влади для українського народу.

Юлія Тимошенко, лідерка "Батьківщини": – Це не просто мародерство – це корупція найвищого рівня. Ми витягнемо усе це на світло і покажемо, як лобізм сьогодні руйнує інтереси кожного українця... Ми не тільки повернемо українську землю людям, а й притягнемо до відповідальності – не лише політичної, а й кримінальної – кожного, хто стояв за цією аферою, починаючи від Президента Зеленського, керівника комітету, і закінчуючи кожним, хто до цього був причетний. Я переконана, що Україна переживе епідемію, кризу і цю зрадницьку, корупційну владу.