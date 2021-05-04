У санаторії МВС у Татарові збудують спальний корпус за 45 мільйонів гривень.

Медичний реабілітаційний центр МВС України «Кремінці» у Татарові на Івано-Франківщині підписав договір із ТОВ «Результат-99» на будівництво спального корпусу за 44 мільйони 900 тисяч гривень.

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Участь у торгах взяло лише дві компанії, а конкурентом для ТОВ «Результат-99» стало приватне підприємство «Ремреставрація». Пропозиція цієї компанії була на 199 тис. грн дорожчою. Під час аукціону жоден з учасників не знижував цін, повідомили «Наші гроші. Львів».

Технічним завданням проєкту передбачено не нове будівництво, а реконструкцію на місці складу. Тут мають збудувати триповерховий будинок заввишки 14,7 метра. Окрім будівництва, передбачене проведення вентиляції, опалення та блискавкозахист. Також підрядник придбає меблі для номерів: ліжка, столи, шафи та побутову техніку: 34 холодильники та 36 телевізорів.

Згідно з угодою, роботи планують завершити до 20 грудня 2022-го. У 2021 році підрядникові передбачено виплатити за роботи 11 мільйонів 700 тисяч гривень, ще 38 мільйонів 100 тисяч гривень — у 2022 році. Згідно з планом закупівель санаторію, це найдорожчий тендер держустанови.

Фото https://lviv.nashigroshi.org

Наступного дня після підписання угоди, 28 квітня, замовили авторський нагляд за виконанням робіт на цьому об’єкті. Договір уклали з ТОВ «Будпроект-Н», а контроль за дотриманням проєкту коштуватиме 96 тисяч гривень.

За даними аналітичної системи YouControl, переможець – компанія «Результат-99», зареєстрована в Одесі, а її власником є Ігор Яковенко. Згідно з сайтом компанії, фірма займається будівельними роботами з 1999 року і проводила ремонти маяків, Потьомкінських сходів та стадіону «Чорноморець». З початку 2020 року отримала держзамовлень на 50 мільйонів 800 тисяч гривень.

Серед найбільших замовників компанії раніше також були структури МВС, зокрема Одеський державний університет внутрішніх справ, який у 2019 році відписав фірмі майже 55 мільйонів гривень на будівництво навчального корпусу.

Зазначимо, медичний реабілітаційний центр «Кремінці» був заснований Міністерством внутрішніх справ України у 2000 році. Центр складається з відділення лікування та реабілітації, дитячого відділення, курортної поліклініки та пансіонату.

Основним завданням центру є оздоровлення та забезпечення відпочинку для працівників МВС, поліцейських та їхніх сімей. Також центр здійснює комерційну діяльність. Базова вартість путівки в санаторій на 20 днів коштує 8 тисяч гривень.