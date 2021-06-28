США здійснили авіаудари по проіранських угрупованнях в Сирії та Іраку.

Наказ щодо атак віддав особисто американський президент Джо Байден.

 

 

Американські збройні сили за вказівкою президента США Джо Байдена завдали авіаударів по об'єктах, які використовуються підтримуваними Іраном воєнізованими угрупованнями «Катаїб Хезболла» і «Катаїб Саїд аль-Шухада» в районі кордону Сирії і Іраку. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова офіційного речника Пентаґону Джона Кірбі (John Kirby).

 

Як повідомило американське командування, ударів було завдано по складах зі зброєю і опорних пунктах. Окрім того, один з вражених об'єктів був базою безпілотних літальних апаратів, які використовувалися проти американських військових цілей в Іраку, підкреслили в Міноборони США.

 

Даних про вбитих чи поранених внаслідок атак у американських військовиків наразі немає. Одне з проіранських угруповань повідомила про загибель чотирьох своїх членів.

 

«Згідно з міжнародним правом, США діяли відповідно до свого права на самооборону. Повітряні удари були обмежені за масштабом і вчинені для захисту американського персоналу в Іраку», – резюмував Кірбі.

28.06.2021

До теми

Поширити
Збруч
Папа Іван Павло ІІ любив Бога і через цю любов любив українців
кир Борис ҐУДЗЯК
Ніколи стільки українців не збиралися разом, як тоді на іподромі у Львові. Революція Гідності і Помаранчевий Майдан мають витоки у цьому візиті.
27.06.21 | | Галичина
Юрій Сінгалевич, великий бард і митець
Любов Волошин
За своє трагічно коротке життя він зумів увійти в історію української культури як талановитий художник, подвижник відродження кобзарства
26.06.21 | | Минуле
Шухляда літа
Назарій Заноз
Старших людей називають «літніми», але йдеться не про багато літ, а про ті літниська мрій, в котрих марення відпочивали, заки не зниділи й не зогнили
25.06.21 | | Дискурси
Митрополичі сади: територія єпископів і громадський простір
Щоби розпочати формування громадського простору в нижній частині Митрополичих садів, УГКЦ чекає рішення суду щодо претензій на цю землю з боку Концерну РРТ. Верхня ж частина саду вже повністю загосподарьована.
25.06.21 | | Галичина
Неможливо обманути старіння і смерть
Дослідники запропонували нове розуміння гіпотези, згідно з якою кожен вид старіє своїм власним зафіксованим темпом.
24.06.21 | | Наука
Про крихітну свічечку літери Ї
Олександр Ірванець
Саме через “ї”, а не через “є” має писатися українською те слово, яке мовою американською починається на “f”
24.06.21 | | Дискурси
Слідами лемків
Христина Дубницька та Тарас Гакавчин
Відбулася друга пошукова експедиція "Вирію", що фіксувала спадщину українців, які мешкали на теренах сучасної південно-східної Польщі. ФОТОРЕПОРТАЖ
24.06.21 | | Галичина
Бажана площина
Тема, яка об’єднала три роботи на виставці — це анексія Криму, розказана через особисті спогади, сконструйовану оповідь та бажання заволодіти площиною — чи то територією, чи то картиною.
23.06.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.