США здійснили авіаудари по проіранських угрупованнях в Сирії та Іраку.

Наказ щодо атак віддав особисто американський президент Джо Байден.

Американські збройні сили за вказівкою президента США Джо Байдена завдали авіаударів по об'єктах, які використовуються підтримуваними Іраном воєнізованими угрупованнями «Катаїб Хезболла» і «Катаїб Саїд аль-Шухада» в районі кордону Сирії і Іраку. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова офіційного речника Пентаґону Джона Кірбі (John Kirby).

Як повідомило американське командування, ударів було завдано по складах зі зброєю і опорних пунктах. Окрім того, один з вражених об'єктів був базою безпілотних літальних апаратів, які використовувалися проти американських військових цілей в Іраку, підкреслили в Міноборони США.

Даних про вбитих чи поранених внаслідок атак у американських військовиків наразі немає. Одне з проіранських угруповань повідомила про загибель чотирьох своїх членів.

«Згідно з міжнародним правом, США діяли відповідно до свого права на самооборону. Повітряні удари були обмежені за масштабом і вчинені для захисту американського персоналу в Іраку», – резюмував Кірбі.