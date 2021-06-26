Український воїн загинув під Пісками.

Унаслідок обстрілу під селищем Піски на Донеччині вночі на 26 червня загинув старший солдат Андрій Гонар із 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського.

Ім'я полеглого воїна у суботу назвала пресова служба 58-ої бригади.

“З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. 26 червня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення несумісне з життям старший солдат Гонар Андрій Миколайович, старший водій мотопіхотної роти”, – йдеться у повідомленні.

Гонару був 51 рік. Він родом із міста Кривий Ріг. Служив у 58-й конотопській бригаді із червня 2019 року.

“26 червня він відійшов до війська небесного і залишиться в нашій пам’яті навічно. Командування бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України. Світла і вічна пам’ять Герою!” – йдеться у кондоленціях бригади.

Пресовий центр Операції Об'єднаних сил повідомив у суботу вранці: станом на 7-му годину ранку 26 червня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу селища Піски, що в передмісті Донецька, противник двічі вів вогонь із мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав смертельне осколкове поранення.