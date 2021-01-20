Частка ковіду в причинах смерті українців зросла до 10%.

 

Частка COVID-19 серед усіх причин смерті в Україні у листопаді 2020 року сягнула 9,7%.

 

Це випливає із даних за листопад, оприлюднених у січні 2021 року Державним  комітетом статистики України.

 

 

У порівнянні з жовтнем частка ковіду в причинах смерті зросла на 2,9%.

 

Найбільш поширеною причиною смерті українців залишаються хвороби системи кровообігу - 63,6%. При тім 45,3% - це ішемічна хвороба серця.

 

На хвороби органів дихання припадає 4,3% смертей. Зокрема, на грип і пневмонію - 3,5%.

 

У листопаді 9,7% смертей припало на хвороби з новоутвореннями.

 

Так, від хворіб системи кровообігу у листопаді померло 40 359 українців (січень-листопад - 365 5125), від ковіду - 6184 осіб (13 879), від новоутворень - 6171 (71 323), від хворіб органів дихання - 2735 (13 893).

 

Незважаючи на гіпотезу, начебто смерть від не виявленого ковіду може проявитися в статистиці летальних випадків для хворіб серця й дихання, у порівнянні рік до року відповідні співвідношення практично не змінилися.

 

За весь попередній, 2019-й, рік хвороби системи кровообігу були причиною 67,0% смертей, новоутворення - 13,5%, хвороби органів дихання - 2,2%.
 

Іще цікаво: згідно з оперними даними від МОЗу, в листопаді померло 5242 особи. А згідно зі статистикою (дані держреєстрації) - 6184 осіб. Похибка - 15%.

 

У жовтні теж була похибка - 3113 проти 4050 (різниця - 23%).

 

20.01.2021

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