Смертність в Україні під час епідемії зросла майже на 50%.

 

У квітні 2021-го в Україні померла 68 621 особа, що на 48,45% більше, ніж у тому ж місяці попереднього року. Загалом, у січні-квітні померла 242 761 особа, що на 24,5% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. 

 

Графіка – Євген Істребін

 

Згідно з підрахунками аналітика Євгена Істребіна, у цьому квітні смертність в Україні на 44,6% перевищила середню квітневу за п'ять минулих років.

 

Якщо порівнювати в абсолютних числах, то в квітні померло на 21 175 більше людей, ніж пересічно у попередні п'ять років.

 

Надлишкова смертність у країнах Європи (дані з Росії неповні)

 

"Україна за ростом смертності у квітні виявилася на четвертому місці в Європі... Більшою була смертність у Болгарії (+76%), Польщі (+65%), Румунії (+48%)", – коментує Істребін.

 

Згідно з офіційною інформацією від Держстату, за квітень від коронавірусної хвороби померло 12 545 людей. Наголосимо на тому, що це лише половина від надлишкової смертності за цей місяць (число померлих зросло на 21 175 у порівнянні з попередніми п'ятьма роками).

 

 

У Києві смертність у квітні виросла на 81,2% у порівнянні зі середнім за п'ять років, у Київській області – на 65,1%, у Хмельницькій – на 60%, у Харківській – на 59,3%, в Одеській – на 59%, у Миколаївській – на 58,4%.

 

У Львівській області – на 40,5%, у Тернопільській – на 38%, в Івано-Франківській – на 16,2%.

 

23.06.2021

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