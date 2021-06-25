Негода у Львові: підтоплення, зірвані дахи, повалені дерева.

У Львові у п’ятницю, 25 червня, по обіді відбулася гроза з інтенсивним дощем та шквальним вітром. Внаслідок негоди багато вулиць зазнали підтоплень, з кількох будинків зірвало дахи, пошкоджено десятки ліній електропередач. Відомо про одного потерпілого, який відмовився від госпіталізації.

«Дуже великий буревій, багато опадів, багато підтоплень. Станом на зараз є підтоплення лише на вул. Торф’яній. Поки не працюють трамваї і тролейбуси – ми їх зупинили, бо є пориви на контактних мережах. Також є пориви на лініях електропостачання, тому перебої з гарячою водою у Шевченківському районі. В цілому, маємо більше 200 дерев, які повалило під час негоди, більше 50 дахів потребують ремонту, бо зірвало частини даху чи елементи. Щодо пам’яток архітектури, то деякі елементи ми будемо вимушені демонтувати. Оголошено робочий день для всіх служб, також буде робоча ніч, будуть працювати і завтра, і в неділю. Ситуація є контрольована», – повідомив міський голова Андрій Садовий о 19:00.

За даними оперативного штабу з ліквідації наслідків негоди, станом на 19:00 у Галицькому районі повалено 27 дерев, пошкоджено дві автівки і шість покрівель. Критичних підтоплень у районі не виявили.

У Франківському районі було повалено 36 дерев, над ліквідацією працює три аварійні бригади. Підтоплення зазнали вул. Сахарова, вул. Перфецького та вул. Глибока. Поваленими деревами пошкоджено дев’ять автомобілів, вітер зірвав п’ять дахів.

У Шевченківському районі впало більше 43 дерев, було пошкоджено три автомобілі, частково обвалилася підпірна стінка на вул. Щурата, 7, також зафіксовано дрібні пошкодження на дев’яти дахах. Є підтоплення будинків на вул. Торф’яній, прорвало колектор на перехресті пр. Чорновола – вул. Торф’яна, район наразі без гарячого водопостачання.

У Сихівському районі повалено п’ять дерев та дві антени. Підтоплень не виявлено. На одне авто впав контейнерний майданчик.

У Личаківському районі повалено 30 дерев, пошкоджено три автомобілі і чотири дахи. Над ліквідацією працюють три бригади.

У Залізничному районі повалено 42 дерева, пошкоджено вісім дахів, зафіксовано вісім підтоплень. Над ліквідацією наслідків негоди працюють аварійні бригади.

Усі трамваї та тролейбуси у Львові не курсуватимуть до кінця дня через негоду. Як повідомляє пресслужба ЛМР, аварійні служби зараз ліквідовують усі пориви та пошкодження на мережах.

«Ми маємо 12 серйозних пошкоджень на мережах. До кінця дня трамваї та тролейбуси курсувати не будуть, ми вимкнули струм, аби аварійні бригади могли якомога оперативніше ліквідувати всі наслідки негоди. Маємо дві повалені опори», – повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».

Окрім цього, за повідомленням керівниці управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілії Онищенко, з Домініканського собору впала амфора.

«У нас із Домініканського собору впала одна величезна амфора. Друга там ледве тримається майже під куполом. Ми обгородили територію стрічкою. Завтра її треба демонтувати, щоб було безпечно», – зазначила пані Онищенко.

За словами Лілії Онищенко, на Успенській церкві відірвався шматок даху. Упав також флюгер на Глинянській вежі і тримається на черепиці. Зірваний дах на пл. Ринок, 10 зі боку вул. Федорова, частина даху зірвана на вул. Підвальній, 9 із внутрішньої сторони. Усі пошкодження фіксують та будуть відновлювати.

Фото city-adm.lviv.ua, facebook.com/ihor.lylo