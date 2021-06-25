У Львові погодили будівництво школи мистецтв на Личаківській.

Сьогодні, 25 червня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив містобудівні умови та обмеження для будівництва нової школи мистецтв з концертним залом на вул. Личаківській, 105. Будівництво школи передбачає формування нової площі та багатьох функціональних зон для львів’ян, повідомила пресслужба Львівської міськради.

Раніше на вул. Личаківській, 105 розташовувався майновий комплекс військового містечка №85. У 2018 році Винниківська міськрада передала цю територію Львову. У будівлю нової школи мистецтв переїде колектив Львівської державної музичної школи №4, адже у будівлі на вул. Личаківській, 53 затісно. У школі навчається понад 400 учнів, при цьому на одне місце претендує під час вступу по три дитини.

Восени 2020 року Львівська міська рада провела всеукраїнський архітектурний конкурс, на якому обрали проєкт будівництва мистецької школи, що одночасно має стати новим культурних центром у цьому районі.

Переміг проєкт колективу львівських архітекторів Дмитра Сорокевича, Андрія Малеця, Сергія Штогуна, Марти Явної, Михайла Білика, Михайла Чижовського та Івана Марковича, які уже зарекомендували себе проєктами Муніципального мистецького центру і Музею міста.

Відповідно до затверджених містобудівних умов та обмежень, нове будівництво відбуватиметься на ділянці площею 1,0755 га. Максимальна висота забудови сягатиме 18 м. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 28%.

Згадуваний проєкт передбачає створення нової міської площі, де буде комфортно і учням, і мешканцям оточуючої забудови, й де можна буде влаштовувати цікаві мистецькі події та атракції.

«Пропонується неймовірно активне використання генплану з різними функціональними зонами, з тим, щоби територія цієї школи стала центром для спільнот, які живуть навколо. Так, для мешканців там будуть невеличкі спортивні зони та зони для дітей, а також цікаві настили та тераси, криті майданчики. Там буде дуже велике різноманіття функціональних зон. Дуже філігранно використано простір для самої концертної зали – йдеться про неповторну концертну залу, аналогів якій немає у Львові. Вона буде з прозорими стінами», – повідомив начальник управління архітектури та урбаністики Львівської міськради Антон Коломєйцев.

За його інформацією, наявна на території споруда буде пристосована під потреби медіатеки та мінікафе. Територія навколо використається для розширення хідників, що дозволить збільшити функціонал «затисненого» перехрестя вулиць Личаківської та Ніжинської.

Фото city-adm.lviv.ua