Іран міг таємно надати Росії велику партію зброї.

Йдеться про амуніцію для стрілецької зброї, артилерії та РСЗВ.

 

 

Іран міг таємно поставити Росії велику партію амуніції. Про це стверджують журналісти-розслідувачі британського телеканалу Sky News. Мова може йти про 100 мільйонів патронів і 300 тисяч артилерійських набоїв. Всі ц боєприпаси, як йдеться в розслідуванні, були переправлені до Росії Каспійським морем.

 

За даними журналістів, у січні з іранських портів в Астрахань пройшли два вантажні судна – «Муса Джаліль» і «Бегей». На своїх облавках вони везли близько 200 контейнерів з амуніцією. Джерело в спецслужбах повідомило Sky News, що обидва судна йшли під російськими прапорами. Вантаж, на його думку, становили патрони для автоматів та гвинтівок, а також боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, мінометів і гармат. Окрім того в контейнерах перевозилися каски й бронежилети. За перевезення, за твердженням джерела, Москва заплатила готівкою.

 

Джерело повідомило, що один із кораблів вийшов з Ірану приблизно 10 січня, а інший – приблизно 12 січня. «Росія продовжує використовувати Іран як "тилову базу"», – сказало джерело з британської спецслужби, описуючи тісні військові зв'язки між двома країнами.

 

Електронна система стеження за кораблями Marine Traffic також засвідчує рейси цих двох суден з Ірану до Астрахані. Вони також помітні й на супутникових знимках. Російська влада та компанія-власник суден не відгукнулися на прохання Sky News прокоментувати ситуацію.

 

Відомо, що раніше Іран відправляв до Росії безпілотними-камікадзе. Вони відіграли свою роль у спробах знищити енергетичну інфраструктуру України.

09.03.2023

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