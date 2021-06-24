Джонсон назвав прохід есмінця біля берега Криму цілком правильним.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що есмінець HMS Defender проходив біля узбережжя Криму цілковито законно, адже то українські територіальні води.

Про це Джонсон заявив у четвер під час спілкування з репортерами, повідомляє Reuters.

"Я вважаю, що використання міжнародних вод було цілковито виправданим. Важливий пункт: ми не визнаємо російської анексії Криму", – сказав голова британського уряду.

"То є українські води, і було повністю правильним використати їх для того, щоб пройти із пункту А до пункту Б", – заявив Борис Джонсон.

Прем'єр Британії не погодився з твердженням, буцімто стосунки між Лондоном і Москвою перебувають на найнижчому щаблі в історії.

"Можу собі згадати часи з мого власного життя, коли все було набагато гірше. Все, що ми робимо, – це підтримуємо верховенство права", – резюмував Джонсон.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у коментарі The Times: "Королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародного морського права і йому ніщо не буде перешкоджати у мирному проході".