Джонсон назвав прохід есмінця біля берега Криму цілком правильним.

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що есмінець HMS Defender проходив біля узбережжя Криму цілковито законно, адже то українські територіальні води.

 

 

Про це Джонсон заявив у четвер під час спілкування з репортерами, повідомляє Reuters.

 

"Я вважаю, що використання міжнародних вод було цілковито виправданим. Важливий пункт: ми не визнаємо російської анексії Криму", – сказав голова британського уряду.

 

"То є українські води, і було повністю правильним використати їх для того, щоб пройти із пункту А до пункту Б", – заявив Борис Джонсон.

 

Прем'єр Британії не погодився з твердженням, буцімто стосунки між Лондоном і Москвою перебувають на найнижчому щаблі в історії.

 

"Можу собі згадати часи з мого власного життя, коли все було набагато гірше. Все, що ми робимо, – це підтримуємо верховенство права", – резюмував Джонсон.

 

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у коментарі The Times: "Королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародного морського права і йому ніщо не буде перешкоджати у мирному проході".

 

24.06.2021

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