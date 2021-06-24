На вихідних у Галичині працюватиме 13 центрів вакцинації.

 

У найближчі вихідні, 26–28 червня, на Львівщині працюватиме 11 центрів вакцинації: у Львові, Бродах, Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Червонограді, Золочеві та Новояворівську. Про це сьогодні, 24 червня, повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

 

 

У Львові зробити щеплення від Covid-19 26–28 червня можна буде у чотирьох центрах вакцинації:

 

– на стадіоні «Арена Львів», що на вул. Стрийська, 199 – з 10:00 до 18:00;

 

– у ТРЦ «Форум Львів» на вул. Під Дубом, 7-Б – із 10:00 до 15:00;

 

– у Культурно-освітньому центрі ім. О. Довженка на проспекті Червоної Калини, 81 – із 10:00 до 15:00;

 

– у ТРК «Victoria Gardens» на вул. Кульпарківська, 226 а (другий поверх) – із 10:00 до 15:00.

 

У Бродах центр вакцинації у Народному домі на вул. Коцюбинського, 70 працюватиме у суботу, 26 червня, – з 09:00 до 15:00.

 

У Дрогобичі можна буде провакцинуватися у суботу і неділю, 26–27 червня, у центрі вакцинації в районному Народному домі на вул. 22 січня, 28 – з 09:00 до 17:00.

 

У Трускавці на вихідних, 26–27 червня, зробити щеплення можна у Трускавецькій міській лікарні на вул. Данилишиних, 62 – з 09:00 до 15:00.

 

У Стрию центр вакцинаціє діє у у спортзалі Стрийської ЗШ №5 ім. В. Стасюка на вул. Шевченка, 18. У суботу та неділю, 26–27 червня, він працюватиме з 10:00 до 16:00.

 

Мешканці Червонограда можуть вакцинуватися у суботу, 26 червня, у ЦПМСД на вул. Івасюка, 8 – з 08:30 до 15:00.

 

У Золочеві центр діє у палаці культури ім. Ігоря Білозора на вул. В.Чорновола,1. У вихідні, 26-27 червня, тут можна буде вакцинуватися з 10:00 до 14:00.

 

У Новояворівську мешканців міста вакцинуватимуть у палаці культури «Кристал» на вул. вул. Шевченка, 1 у вихідні, 26-27 червня, – з 10:00 до 15:00.

 

 

У Тернополі центр масової вакцинації, який відкрився 5 червня, працюватиме у вихідні, 26–27 червня, у Міському центрі дозвілля та молодіжних ініціатив ім. О.Довженка з 10:00 до 17:00.

 

 

В Івано-Франківську центр масової вакцинації відкрили 19 червня у спорткомлексі Івано-Франківського медичного університету на вул. Целевича, 34. Працюватиме він і у найближчі вихідні, 26–27 червня.

 

Фото facebook.com/healthloda, facebook.com/Andrii.Boichuk.ODA, facebook.com/oda.te.gov.ua

24.06.2021

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