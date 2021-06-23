США і Німеччина пообіцяли Україні підтримку в конфлікті з Росією.

Вашінґтон теж закликав Берлін знизити ризики для Києва від «Північного потоку-2».

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив Україну в подальшій підтримці її в конфлікті з Росією. «Німеччина і Сполучені Штати будуть і надалі згуртовано протистояти небезпечним і провокаційним діям Росії, будь то посягання на українську територію, запроторення Олексія Навального за ґрати чи поширення дезінформації в наших демократіях», – заявив він після зустрічі з німецьким колегою Гайко Маасом (Heiko Maas) в Берліні в середу, 23 червня. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Блінкен також висловив побоювання, що запланований німецько-російський газогін «Північний потік-2» Росія використає як важіль впливу на Україну. «Наша мета – подбати про те, щоб Росія не використала енергопостачання як засіб тиску, як зброю проти України і будь-якого іншого в Європі», – заявив він, зазначивши, що США як і раніше вважають «Північний потік-2» політичним проектом Росії , який ставить Європу під загрозу.

На зустрічі в Берліні з бундесканцлеркою Німеччини Анґелою Меркель Ентоні Блінкен закликав вжити заходів щодо «зниження ризиків», які несе зі собою газогін «Північний потік-2» для України і енергетичної безпеки Європи. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держдепартаменту США. «Держсекретар підкреслив, що США продовжують виступати проти газогону "Північний потік-2", і закликав Німеччину зробити конкретні кроки для зниження ризиків, які трубопровід несе для України і енергетичної безпеки України», – наголошується в тексті.