У притулок «Домажир» привезли трьох ведмедів.

У ведмежий притулок «Домажир», що розташований неподалік Львова, привезли ще трьох ведмедів. Транспортування відбулося учора, 22 червня, повідомили у притулку.

«У ведмежому притулку "Домажир" на 3 ведмедів стало більше», – йдеться у повідомленні. Тепер тут загалом 25 ведмедів.

Тварини доставлені на реабілітацію з території Львівської області. Двом ведмедям, Руті і Сірку, – по 13 років, третього звати Андор, йому п'ять місяців.

«Вони добре перенесли переїзд, зараз адаптовуються, скоро їх випустимо на великий вольєр», – повідомила менеджерка з маркетингу «Домажиру» Ольга Федорів.

Зазначимо, ведмежий притулок «Домажир» – центр порятунку та реабілітації бурих ведмедів в Україні, створений за підтримки міжнародного благодійного фонду FOUR PAWS, що базується у Відні (Австрія). Він розташований у селі Жорниська, що неподалік Львова.

Фото facebook.com/BearSanctuaryDomazhyr