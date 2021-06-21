Кулеба: Із 2008 року НАТО не зробило ні кроку для українського членства.

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що з 2008 року Організація Північноатлантичного договору не зробила жодного кроку для того, щоб Україна отримала членство.

 

 

Про це Кулеба сказав у інтерв'ю турецькому агентству Anadolu.

 

Міністр нагадав, що в 2008 році альянс у Бухаресті заявив, що Україна і Грузія стануть членами НАТО.

 

"І на тому ж саміті лідери доручили своїм міністрам закордонних справ розглянути питання про надання обом країнам планів дій щодо членства. З 2008 року, якщо ви запитаєте, що було зроблено НАТО для досягнення цього, я відповім дуже чесно: нічого. З 2008 року НАТО не зробило жодного кроку для виконання цього рішення", – сказав Кулеба, згідно з повідомленням УНІАН.

 

Міністр підкреслив, що в країні провели багато реформ, особливо після революції 2014 року. "Україна до 2014 року і після 2014 року – це дві різні країни", – сказав він.

 

Нагадаємо, від початку року Президент Володимир Зеленський, раніше дуже обережний до теми НАТО, почав активно виступати за приєднання України до альянсу.

 

На початку квітня під час телефонної розмови з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом Зеленський назвав НАТО єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі.

 

У Москві заявили, що членство в НАТО може лише погіршити ситуацію на Донбасі. Зі слів представниці Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марії Захарової, вступ України до НАТО може призвести до "незворотних наслідків для української державності" та "масштабної ескалації" на "Юґовостоці".

 

Учасники саміту НАТО 14 червня в заключному повідомленні заявили, що Україна і Грузія можуть стати членами НАТО в майбутньому. Інструментом для цього є ПДЧ. 

 

21.06.2021

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