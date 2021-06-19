Голова Верховного суду Ебрахім Раїсі переміг на виборах президента Ірану.

Переможця президентських перегонів вважають ставлеником іранських силовиків.

 

 

Голова Верховного суду Ебрахім Раїсі переміг на виборах президента в Ірані. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, за нього проголосувало 17,8 мільйона іранців, котрі прийшли на виборчі дільниці. Раїсі від початку був фаворитом президентських перегонів.

 

Загалом у голосуванні взяли участь 28,6 мільйона осіб. Про це заявив в суботу, 19 червня, голова штабу з проведення виборів ісламської республіки Джамаль Орф, оголошуючи попередні результати голосування. Його виступ транслювало державне телебачення Ірану.

 

Решта голосів, за словами Орфа, розподілилися таким чином: cекретар Ради щодо доцільності ухвалення рішень Мохсен Резаї набрав три мільйони 300 тисяч голосів, колишній голова Центробанку Абдольнасер Хемматі отримав два мільйони 400 тис. голосів, заступник голови Меджлісу Амір Хосейн Казізаде Хашемі набрав трохи більше одного мільйона голосів.

 

Орф додав, що дані попередні, остаточні результати будуть оголошені протягом дня.

 

Ебрахіма Раїсі вважають ставлеником іранських силовиків, які мають намір замінити ним прагматика Хасана Роухані. Чинний президент вже перебував на посаді дві каденції поспіль, тож, згідно з Конституцією, не мав права більше балотуватися.

 

Раїсі перебуває в списку санкцій США, його звинувачують в участі у стратах політичних в'язнів в 1980-і роки і придушенні мирних політичних протестів в 1990-і.

19.06.2021

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