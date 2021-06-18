СБУ викрила канал постачання медикаментів бойовикам.

 

Служба безпеки України заблокувала канал постачання лікарських засобів бойовикам із руху "ДНР".

 

 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

 

“Зловмисники використовували механізм “перерваного транзиту”, коли вантаж ніби призначено для Грузії, а насправді постачається на тимчасово окуповані території. У межах кримінального провадження співробітники СБУ провели низку обшуків за місцями діяльності зловмисників. На території Дніпропетровської та Харківської областей вилучено 1 тонну лікарських засобів загальною вартістю 1,9 млн грн, 18 тонн косметичних засобів виробів вартістю 800 тис. грн, товарно-супровідні документи щодо зовнішньо-економічної діяльності”, – йдеться в повідомленні.

 

Згідно з інформацією від СБУ, організували оборудку на Дніпропетровщині.

 

“Зловмисники вивозили медикаменти через митні пости на сході Україні. Наразі учасникам схеми готують повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації)”, – йдеться в повідомленні.

 

18.06.2021

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