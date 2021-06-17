Галицькі хроніки COVID-19: 17 червня.

 

Станом на 09:00 17 червня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 293 586 хворих на сovid-19. За минулу добу – 72 нових випадків: 14 – на Івано-Франківщині (проведено 468 ПЛР-тестів), 45 – на Львівщині (проведено 1195 ПЛР-тестів)  та 13 – на Тернопіллі (проведено 521 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано шість летальних випадків від covid-19: п'ятеро людей померло на Львівщині та одна  на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині в середньому становить 2,35%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 червня (09:00): 69 940 випадків, 13 нових

 

Тернопіль – 5 осіб

Бережанський район – 2 особи

Гусятинський район – 2 особи

Збаразький район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

Козівський район – 1 особа

Тернопільський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 червня (09:00): 137 061 випадок, 45 нових

 

Львів - 18 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 червня (09:00): 86 585 випадків, 14 нових

 

Івано-Франківськ – 5 осіб

Калуський район – 3 особи

Коломийський район – 1 особа

Надвірнянський район – 2 особи

Рожнятівський район – 2 особи

Рогатинський район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

17.06.2021

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