Збірна України перемогла Північну Македонію на Євро-2020.

Збірна України з футболу у тругому турі групового раунду чемпіонату Європи перемогла команду Північної Македонії - 2:1.

На початку зустрічі гра проходила переважно в середині поля, команди боролися за ініціативу. За відсутності лівого вінгера по всьому флангу діяв Миколенко, якому за ситуацією допомагали півзахисники, здебільшого Маліновський.

Досить швидко почала вимальовуватися перевага українців, які вже до 9-ї хвилини чотири рази завершували атаки небезпечними ударами. А на 11-й хвилині Яремчук вивалився майже сам на сам із Дімітрієвським, але вирішив замість удару викотити м’яч під удар Маліновському, і захисник перехопив передачу.

Збірній Північної Македонії знадобилося чверть години, щоб створити щось суттєве попереду. Декілька вилазок суперників несли певну небезпеку.

Попри ці епізоди, синьо-жовті домінували і в середині тайму створили ще низку нагод відзначитися. Тричі на вістрі опинявся Ярмоленко, і на 29-й хвилині капітан після розіграшу кутового та передачі Караваєва забив свій 42-й гол у 96-му матчі за збірну. 1:0.

Як і в поєдинку з Нідерландами, за декілька хвилин після Ярмоленка відзначився Яремчук. Роман реалізував вихід сам на сам із голкіпером, а гольову передачу йому віддав той-таки Ярмоленко.

Незадовго до перерви м’яч опинився у воротах Бущана, але Пандєв, який завдавав удару, перебував в офсайді.

Загалом за першу 45 хвилин збірна України фактично жодного разу не дала приводу сумніватися у своїй перевазі, повністю контролюючи гру.

На початку другої 45-хвилинки Північна Македонія створила свій перший момент, і Бущан продемонстрував відмінну реакцію, парирувавши удар Адемі.

Іще за декілька хвилин Трайковський потужно пробив здалеку, Бущан перевів м’яч у поперечину, а під час боротьби за відскок Караваєв сфолив проти Пандєва. Арбітр призначив 11-метровий, Бущан парирув перший удар Аліоскі, але проти добивання був безсилий.

У другому таймі балканська збірна значно краще контролювала м’яч, і синьо-жовтим довелося багато працювати в захисті. Утім, у штрафному Дімітрієвського моменти також виникали. В одному з моментів після перегляду епізоду за допомогою VAR арбітр пересвідчився у грі суперника рукою під час штрафного у виконанні Маліновського та призначив пенальті. Однак Руслан з 11-метрового не зміг переграти голкіпера.

Українцям пощастило втримати переможний рахунок.

Доля путівки до плей-офф вирішуватиметься в останньому турі — у матчі синьо-жовтих із командою Австрії 21 червня в Бухаресті.

Євро-2020. Груповий турнір. Група С

Україна — Північна Македонія — 2:1 (2:0)

Голи: Ярмоленко (29), Яремчук (34) — Аліоскі (57).

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 78), Зінченко, Ярмоленко (к) (Циганков, 70), Маліновський (Соболь, 90+2), Яремчук (Бєсєдін, 70).

Запасні: Пятов, Трубін, Судаков, Кривцов, Марлос, Макаренко, Тимчик, Довбик.

Тренер: Андрій Шевченко.

Північна Македонія: Дімітрієвський, С. Рістовський, Д. Велковський (Трічковський, 85), Мусліу, Адемі (Рістевський, 85), Спіровський (Чурлінов, 46), Ніколов (Трайковський, 46), Аліоскі, Барді (Аврамовський, 77), Пандєв (к), Ельмас.

Запасні: Янков, Шишковський, Бейтулай, Хасані, Костадінов, Радеський, М. Рістовський.

Тренер: Ігор Ангеловський.