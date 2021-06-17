У Техасі ще більше послабили контроль за носінням зброї.

Штат не вимагатиме від власників зброї наявності ліцензії чи проходження перевірок

Ґреґ Еббот

Губернатор штату Техас Ґреґ Еббот (Greg Abbott) підписав закон, який дозволяє людям носити вогнепальну зброю, не маючи дозволу і без перевірки біографії. Про це повідомив техаський інформаційний портал Denver Gazette.

Закон набирає чинності з першого вересня. Ним зможуть скористатися будь-які особи, котрі не мають судимості за тяжкі злочини або інших юридичних перешкод до володіння зброєю. Федеральні перевірки для деяких покупців зброї все ж залишаються, а окремі підприємства чи заклади можуть запровадити заборони на носіння зброї на своїй території.

Відповідний закон законодавчі збори штату Техас схвалили ще наприкінці травня. Як повідомляє телеканал CBS News, техаські законодавці прийняли цей документ, незважаючи на активні протести груп з контролю за носінням зброї. Прихильники законопроекту вважають, що нове правило дозволить мешканцям штату мати більше можливостей для самооборони.

Національна стрілецька асоціація США підтримала закон. Члени організації назвали його «найзначнішим заходом щодо захисту прав на зброю в історії штату».

Варто зазначити, що в Техасі й раніше діяло одне з найліберальніших законодавств щодо володіння і поводження зі зброєю. Ліцензією на носіння пістолетів володіє понад 1,6 млн техасців.