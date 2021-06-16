Перемовини Байдана з Путіним очікувано завершилися без жодних практичних результатів.

Американський президент лише вказав на «червоні смуги» для російського колеги.

Зустріч американського президента Джо Байдена і російського лідера Володимира Путіна у середу, 16 жовтня, в Женеві пройшла без жодних практичних результатів. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, за підсумками зустрічі від імені президентів США і Росії опубліковано заяву про стратегічну стабільність. «Ми підтверджуємо прихильність принципу, згідно з яким в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв'язана. Для досягнення цих цілей Росія і США найближчим часом запустять комплексний двосторонній діалог щодо стратегічної стабільності», – сказано в цьому документі.

Після завершення перемовин спільної пресконференції, як і очікувалося, не було. Першим перед журналістами виступив президент Росії. Путін сказав, що зустріч була конструктивною і пройшла без ворожості.

Тим часом Джо Байден заявив на своїй пресконференції за підсумками зустрічі, що він чітко позначив російському колезі, на яких принципах Вашінґтон має намір мати справу з Росією. Він визнав, що йому було важливо особисто поспілкуватися з Путіним. «Є хороші перспективи поліпшення відносин з Росією, але потрібні загальні базові правила, яких всі ми будемо дотримуватися. Зараз не час для обіймів, але і не час для нової холодної війни», – сказав глава Білого дому журналістам.

За словами Байдена, він дав чітко зрозуміти Путіну, що США реагуватимуть на дії, які підривають інтереси Америки та її союзників. «Путін знає, що я вживу заходів», – сказав Байден. Він також підкреслив, що США не потерплять втручання в американські вибори і демократичну систему.