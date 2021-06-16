На Львівщині змінили графік масової вакцинації через свята.

 

На Львівщині у зв’язку з професійним святом медичних працівників та днем Святої Трійці графік роботи центрів вакцинації населення зазнав змін. Щеплення проводитимуть лише у суботу, 19 червня. Про це сьогодні, 16 червня, повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації.

 

 

Згідно з опублікованим розкладом, 19 червня центри вакцинації працюватимуть у шістьох із восьми локаціях.

 

У Львові щеплення проводитимуть у Центрі Довженка, що на пр. Червоної Калини, 81, із 10:00 до 15:00.

 

У Дрогобичі – у народному домі, що на вул. 22 січня, 28, із 9:00 до 17:00.

 

У Трускавці – у поліклінічному відділенні КНП «Трускавецька МЛ» на вул. Данилишиних, 62, із 9:00 до 15:00.

 

У Стрию – у спортзалі ЗШ №5 ім. В. Стасюка на вул. Шевченка, 18, із 10:00 до 16:00.

 

У Червонограді – в ЦПМСД м. Червонограда на вул. Івасюка із 8:30 до 15:00.

 

У Новояворівську – в палаці культури «Кристал» на вул. Шевченка, 1, із 10:00 до 15:00.

 

 

Зазначимо, упродовж попередніх вихідних, 12-13 червня, на Львівщині працювали вісім центрів вакцианації: три центри у Львові та по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді. Тоді провели понад 4 тисячі щеплень від коронавірусу.

 

Фото facebook.com/healthloda

16.06.2021

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