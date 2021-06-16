Зеленський не вірить, що Байден і Путін домовляться про Україну без України.

 

Президент України Володимир Зеленський передбачає, що зустріч Джозефа Байдена і Володимира Путіна у Женеві не матиме особливих наслідків. Керівник держави заявив, що він скептичний, коли міркує про підсумки переговорів.

 

 

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю журналістам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, стенограму котрого опублікував Офіс Президента.

 

«Ми знаємо багато зустрічей багатьох президентів США з єдиним президентом РФ впродовж багатьох років. Мені здається, що в них різний погляд на життя в цілому і на Україну, різний погляд на те, що відбувається у світі. Я не пам’ятаю, щоб були дуже теплі стосунки між цими двома геополітичними китами. Чи очікуємо ми як держава якихось результатів? Думаю, що весь світ чекає. Я це відкрито кажу й радію, бо коли люди сідають і говорять, навіть якщо вони вийдуть без результату, – це вже результат їхньої зустрічі», – заявив Зеленський.

 

Президент повідомив: під час телефонної розмови Джо Байден запевнив його, що не торгуватиме Україною та інтересами України. «Я в цьому зацікавлений. Я в принципі зацікавлений у позитиві від їхньої зустрічі. Є невеличкий скепсис – це так», – визнав керівник держави.

 

Володимир Зеленський вважає справедливим принцип: не вирішувати за Україну без України. «Гостре питання Донбасу – і вони будуть про це говорити. Вважаю, що страшного в цьому нічого немає. Але вирішувати за Україну – це неможливо. Впевнений, що це нереально. А те, що будуть говорити без нас, то це зрозуміло», – сказав Президент. При тім Зеленський додав, що «краще за українців ніхто не знає росіян», а «краще за росіян ніхто не знає Україну».

 

Володимир Зеленський сказав, що чекає від країн Заходу не слів підбадьорення, а конкретної допомоги. «Я дуже хочу від президента США конкретики для України. Якщо ми говоримо про ПДЧ в НАТО – я дуже хотів би отримати конкретику щодо того, «так» це чи «ні». Я розумію, що це має бути узгоджена позиція країн Альянсу. Однак ми повинні одержати зрозумілі дати і ймовірність цього для України», – сказав він.

 

Зокрема, Володимир Зеленський чекає конкретних кроків в інтересах України у питанні «Північного потоку – 2».

 

Президент висловив подяку партнерам за моральну підтримку, але повторив, що чекає більшого: «Це так, так, але трішки не так».

 

16.06.2021

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