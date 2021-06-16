На Франківщині і Закарпатті ремонтують дорогу сполученням Долина - Хуст.

На Івано-Франківщині у високогірному селі Вишків, поблизу Вишківського перевалу на ділянці дороги Р-21 Долина - Хуст розпочали будівельні роботи. Про це повідомили у пресслужбі Івано-Франківської облдержадміністрації.

«Наразі дорожники працюють поблизу перевалу, на найбільш зруйнованих ділянках від с. Вишків до с.Мислівка. Тут ведуться підготовчі роботи та підсилення дорожнього одягу», – повідомили в «Укравтодорі».

Загалом цього року на Івано-Франківщині мають відремонтувати ділянку дороги від Долини до межі із Закарпатською областю, майже 45 км. Тут влаштують два шари асфальтобетону, оновлять десять мостів, нанесуть горизонтальну дорожню розмітку та упорядкують узбіччя. Торік влаштовано вирівнюючий шар крупнозернистого асфальтобетону від Мислівки до Вишківського перевалу.

Розпочалися роботи з ремонту дороги Долина-Хуст і на території Закарпатської області.

«На Закарпатті, працюємо на ділянці між селами Іза та Липча: укріплюємо основу дорожнього одягу з додаванням ЩПС, влаштовуємо регенерацію конструктивних шарів за технологією холодний ресайклінг, вирівнюючий та верхній шар покриття. цьогоріч відремонтуємо 63 км», – повідомили в «Укравтодорі».

За даними системи Prozorro, ремонт ділянок дороги в обох областях здійснює ТОВ «ПБС». Підприємство перемогло і в тендері Служби автодоріг в Івано-Франківсьокї області, отримавши підряд на 746,49 мільйона гривень і в тендері Служби автодоріг у Закарпатській області, отримавши від нього підряд на 456,615 мільйона гривень.

Очікується, що ремонт дороги Р-21 Долина – Хуст сприятиме пожвавленню у розвитку туризму на Прикарпатті та Закарпатті.