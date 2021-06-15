Росіяни-найманці вбивали в ЦАР мирних мешканців, навіть дітей.

Телеканал CNN опублікував відповідні свідчення очевидців російських злочинів.

 

 

Російські найманці причетні до вбивств цивільних осіб в Центральноафриканській Республіці (ЦАР). Про це повідомив американський телеканал CNN спільно з незалежною розслідувальною групою The Sentry («Вартовий»), яка інформує про воєнні злочини з покликом на закриті документи ООН.

 

Миротворці з MINUSCA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique – Багатостороння інтегрована місія ООН з підтримання миру в ЦАР) звинувачують російських військових найманців, котрі воюють на боці урядової армії ЦАР, в цілій низці масових вбивств цивільних мешканців, які не мали жодного стосунку до ворогуючих сторін в країні.

 

Очевидці розповідають, що російські вояки, діючи разом з урядовими військовиками ЦАР, розстріляли групу людей, яка ховалася в мечеті в місті Бамбарі, підозрюючи їх у співпраці з партизанами. Внаслідок чого загинуло щонайменше 12 осіб, серед яких були й діти.

 

Також свідки розповідали про розстріл в Бамбарі цивільних громадян з російських бойових гелікоптерів. Місцева мешканка розповіла, що під час такого обстрілу загинув її чоловік і 15-літній син.

 

Як зазначає телеканал, це далеко не одиничний інцидент, пов'язаний з російськими найманцями, передовсім йдеться про учасників приватної військової компанії «Ваґнера».  ООН повідомляє про систематичні порушення росіянами людських прав і гуманітарних норм в ЦАР, і різні джерела підтверджують цю інформацію.

 

Раніше схожі звинувачення на адресу росіян опублікувало видання VICE World News. У публікації за  20 травня видання подало свідчення про військові злочинів російських найманців, зокрема процитувало слова місцевих жінок, які зазнали сексуального насильства.

 

Аналогічне розслідування в травні випустило французьке міжнародне радіо RFI. У його основу лягли свідчення очевидців та документи робочої групи ООН з питання використання найманців. Зазначалося, що війська ЦАР і їхні російські союзники причетні до сотні випадків порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права, в тому числі до 26 позасудових страт, п'яти випадків зґвалтування, а також 27 свавільних арештів і позбавлення волі.

15.06.2021

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