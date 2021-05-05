Російські найманці у ЦАР жорстоко розправлялися з мирними мешканцями, грабуючи та ґвалтуючи їх.

ООН закидає росіянам позасудові страти, зґвалтування, грабунки, викрадення людей тощо.

Російських військових найманців з приватних військових компаній, котрі нібито працюють інструкторами в Центральноафриканській Республіці, звинувачують в жорстокому поводжені з місцевими мешканцями. Про це в своєму розслідуванні подає французьке міжнародне радіо RFI з покликом на розповіді місцевих мешканців і документи робочої групи ООН з питання про використання найманців.

Ще 31 березня робоча група ООН вперше офіційно висловила тривогу в зв'язку з широким використання владою ЦАР приватних військових компаній. У прес-релізі групи згадані три російські організації: ПВК «Ваґнера», компанія Sewa Security Services, яку вважають філією ПВК «Вагнера» в республіці, а також Lobaye Invest SARLU – формально це гірничодобувна компанія, заснована в ЦАР в 2017 році.

Загалом в громадянській війні між офіційним урядом ЦАР і угрупованнями повстанців, яка триває в країні з 2012 року, беруть участь від восьми сотень до двох тисяч російських найманців. Російське посольство в країні визнає, що в ЦАР перебуває лише 535 російських «інструкторів». Вони, за словами російських дипломатів, не беруть безпосередньої участі в бойових діях, за винятком випадків, коли на них нападають.

За даними робочої групи ООН, російські приватні військові компанії несуть відповідальність за масові позасудові страти, свавільні затримання, тортури під час допитів, зникнення людей, напади на цивільних, зґвалтування, грабунки. Правозахисники нарахували не менше як сто таких епізодів, до яких причетні так звані російські «інструктори». У звітах згадані 26 позасудових страт, п’ять зґвалтувань, а також 27 випадків свавільних арештів і позбавлення волі.

Однак публічно засудити російських найманців, які виступають на боці офіційної влади ЦАР, місцеві мешканці не наважуються через атмосферу страху в контрольованих росіянами реґіонах. Окрім того, вважається, що саме представники російських ПВК допомогли урядовим військам відбити у повстанців більшість великих міст країни, відзначає RFI.

У числі тяжких злочинів, скоєних російськими найманцями, правозахисники відзначають, зокрема, розстріл в мечеті міста Бамбарі в лютому 2021 року. Повстанці, рятуючись від найманців, сховалися в мечеті. Свідки тих подій розповіли, що, увійшовши в мечеть, росіяни почали «стріляти на всі боки», а потім без суду стратили трьох молодих людей. Окрім того, після захоплення Бамбарі в місті почалися масові довільні арешти. Заарештовані пропадали безвісти, розповіли RFI їхні родичі.

Також ООН задокументувала декілька випадків сексуального насильства, до яких можуть бути причетні росіяни. 20-річна мешканка ЦАР розповіла RFI, що кілька російськомовних чоловіків 15 лютого посадили її в машину і відвезли в невідоме місце, де ґвалтували цілу ніч.

Місцеві жителі звинувачують росіян у грабунках і підпалах будинків. «Вони не купують їжі. Коли їм хочеться поїсти, вони вбивають тварин, яких тримають люди», – розповів RFI один з місцевих мешканців. А в місті Бенцамбе, за свідченнями очевидців, російські найманці спалили 120 будинків.

Отримати коментарі від перерахованих в розслідуванні російських організацій в ЦАР французькому радіо не вдалося. Своєю чергою, посольство Росії в ЦАР назвало висновки робочої групи ООН «спекуляцією».