Не "коли", а "як": Саміт НАТО оголосив, що прийме Україну через ПДЧ.

Лідери НАТО схвалили комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу. Організація Північноатлантичного договору підтвердила, що Україна має перспективу вступити до НАТО і це втілюватиметься через інструмент Плану дій щодо членства.

"Ми підтверджуємо рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу", – йдеться у комюніке.

Видання "Європейська правда" зазначає, що у рішенні жодного попереднього саміту НАТО не звучало таких формулювань щодо України. Щодо Грузії таке формулювання звучить з 2018 року.

Рішення саміту також закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

"Річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО (КУН) залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, що стосуються її прагнення до членства в НАТО. Україна повинна повною мірою використовувати всі інструменти, доступні в рамках КУН, для досягнення своєї мети – впровадження принципів і стандартів НАТО", – йдеться в комюніке саміту.

Спільне рішення союзників також закликає Україну проводити подальші "широкомасштабні, стійкі та неповоротні реформи" як у секторі безпеки та оборони, так і в інших сферах. У рішенні, зокрема, коротко згадана потреба "поваги до меншин". Цю вимогу послідовно висуває Угорщина, втім, у цьому рішенні немає деталізації, на якій Будапешт наполягав раніше.

Також Альянс наголошує, що Партнерство розширених можливостей (Enhanced Opportunities Partner, EOP), яке Україна отримала у 2020 році, "додає імпульсу до нашої і без того амбіційної співпраці та просуває подальшу (військову) взаємосумісність".

Раніше в понеділок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив: країни-члени Альянсу підтвердять продовження політики "відкритих дверей", проте не назвуть термінів, коли саме країни-аспіранти зможуть отримати ПДЧ.

"Я очікую, що союзники по НАТО підтвердять сьогодні рішення, які ми ухвалювали до цього, зокрема на Бухарестському саміті, де ми чітко заявили, що Грузія буде членом. Але ми не надавали жодних дат, і ми не будемо надавати таких дат і сьогодні. Наша увага зосереджена на реформах, на продовженні підтримки Грузії, на вдосконаленні її інституцій у сфері безпеки й оборони", – сказав генеральний секретар НАТО, згідно з повідомленням "Укрінформу".

Столтенберґ зауважив, що НАТО підтвердило чинність політики "відкритих дверей" протягом кількох минулих років, коли Чорногорія і Північна Македонія приєдналися до Альянсу.

"Ще одне послання – це лише питання для країни-аспіранта – Грузії – і 30 союзників, вирішувати питання щодо розширення нашого Альянсу. Росія не має права втручатися у цей процес, це суверенне право кожної країни – вирішувати свій шлях, включаючи організацію власної безпеки та структури, до якої вона прагне приєднатися", – сказав Столтенберг.