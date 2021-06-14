Зеленський закликав Джонсона посприяти в конкретиці з НАТО.

 

Президент України Володимир Зеленський відбув телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Співрозмовники приділили ключову увагу питанням євроатлантичної інтеграції України, зокрема в контексті саміту НАТО.

 

 

Розмова відбулася після саміту "Групи семи", який відбувся 11-13 червня під головуванням Великої Британії, і перед самітом НАТО, який розпочинається сьогодні, повідомили в Офісі Президента.

 

Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна потребує чіткої перспективи членства в Альянсі, і запевнив, що країна рухається шляхом реформ в умовах складних безпекових викликів.

 

"Ми зробили все, що потрібно для отримання Плану дій щодо членства. Настав час, щоб наші партнери та союзники по Альянсу підтримали Україну конкретними діями та рішеннями", – зауважив Президент.

 

Керівник держави відзначив вагому роль британського головування в "Групі семи" та окремо подякував за закріплені у підсумковому комюніке саміту G7 чіткі сигнали на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

 

Володимир Зеленський також розповів Борису Джонсону про безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України. Він наголосив, що повного відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози для нашої держави залишається високим.

 

Крім того, Володимир Зеленський порушив питання протидії реалізації проекту "Північний потік – 2", який становить виклик для безпеки України, і наголосив, що введення проєкту в дію є неприпустимим.

 

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