Тернопіль отримав 91,5 мільйона гривень на будівництво Палацу спорту.

У Тернополі продовжуватимуть будівництво сучасного Палацу спорту на вул. Злуки, 3а, фундамент якого звели торік. Завдяки отриманню другого місця у конкурсі проєктів Міністерства молоді і спорту України, з держбюджету на його будівництво надійде 91 мільйон 500 тисяч гривень, повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради.

Кабінет Міністрів затвердив розпорядження про розподіл обсягу субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфрастуктури у 2021 році, відповідно до нього Тернопіль отримав 91 мільйон 500 тисяч гривень на будівництво багатофункціонального Палацу спорту на пр. Злуки, 3-А.

«Розвиток спортивних об'єктів – один з найважливіших напрямів розвитку Тернополя. Йдеться про можливості для тернополян займатися спортом. Також палац спорту сприяє розвитку спортивного туризму. Це створює нові економічні можливості у перспективі. Надання такого фінансування є результатом тривалої роботи фахівців Тернопільської міської ради, які працюють над втіленням даних проєктів», – зазначив Сергій Надал.

За його словами, перемозі у конкурсі посприяла готовність тернополян інвестувати і розвивати цей проєкт. У 2020 році за кошти бюджету Тернопільської громади на будівельному майднчику провели земляні роботи та звели фундамент.

Зазначимо, загальна кошторисна вартість об’єкту сягає 481 мільйон 537 тисяч 415 гривень. У 2019 році був проведений тенденр з вибору підрядника будівництва Палацу спорту з очікуваною вартістю закупівлі у 425 мільйонів 318 тисяч 864 гривні. Змагалися три компанії, перемогло ТОВ «Ювента Інжиніринг», яке запропонувало найнижчу ціну – 307 мільйонів 998 тисяч 857 гривень.

У 2019 році, відповідно до укладеного договору, підряднику оплатили за роботи 3 мільйони гривень з міського бюджету і 30 мільйонів з держбюджету, у 2020 – понад 2 мільйони гривень з місцевого бюджету. Решту робіт на суму 272 мільйни 922 тисячі гривень він має виконати до кінця 2021 року.

Зазначимо, майбутній мультиспортивний комплекс матиме зали для ігрових видів спорту: волейболу, футзалу, баскетболу, ганболу та бадмінтону, на полі зведуть трибуни на 3 тисячі глядачів, паркінг. Тут планують приймати всеукраїнські та міжнародні чемпіонати й оселити дитячо-юнацьку школу греко-римської боротьби, яка функціонує у приміщенні Тернопільського замку.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Ювента Інжиніринг» було зареєстроване у Києві у 2012 році, кінцевою власницею є киянка Ольга Бальберт.

Фото fbu.ua, ternopilcity.gov.ua