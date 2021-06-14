Ізраїль має нарешті нового прем’єра.

Ним став лідер правої партії «Яміна» Нафталі Беннет.

У неділю, 13 червня, в Ізраїлі депутати кнесету схвалили новий уряд. Відтак було відправлено до демісії попередній кабінет на чолі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу після рекордних 12 років його перебування при владі. Як повідомив 9 канал ізраїльського телебачення, уряд отримав мінімальну більшість в парламенті, що складається з 120 парламентарів. За новий кабінет було віддано лише 61 голос.

Новим прем'єр-міністром Ізраїлю, як і передбачала коаліційна угода, став лідер націоналістичної партії «Яміна» Нафталі Беннет. Він залишатиметься на цій посаді два роки, після чого, згідно з тією ж угодою, його заступить голова партії «Еш Атід» Яір Лапід.

До урядової коаліції увійшло вісім партій, включно з арабською партією «Раам», яка вперше в 73-річній історії країни не перебуватиме в опозиції. Всі партії мають різні погляди щодо внутрішньо- і зовнішньополітичних питань. Об’єднує їх лише опозиція до Нетаньягу та очолюваної ним партії «Лікуд».

Виступ Беннета перед голосуванням кілька разів переривали вигуками депутати «Лікуду». Спікер кнесету Ярів Левін був змушений попросити охорону вивести з залу кількох найемоційніших парламентарів. «Ваші крики настільки ж гучні, як і ваша нездатність управляти Ізраїлем», – заявив Беннет прихильникам Нетаньягу.

Зразу ж у неділю ввечері новий кабінет провів своє перше засідання.