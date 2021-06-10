Зеленський відбув переговори зі Столтенберґом перед самітом НАТО.

Президент України Володимир Зеленський перед самітом НАТО відбув телефонні переговори із генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенберґом.

Зеленський висловив сподівання, що члени НАТО під час саміту 14 червня предметно розглянуть питання російської агресії та дієвих кроків для її стримування, поінформувала пресова служба ОП.

"Він окремо наголосив на важливості для України підтвердження у рішеннях цьогорічного саміту НАТО політики «відкритих дверей» Альянсу та чинності рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо ПДЧ для нашої країни", – повідомили на Банковій.

Президент України подякував генеральному секретарю за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Зеленський також поінформував Столтенберґа про реформи у сфері безпеки й оборони та подякував НАТО за підтримку в імплементації.

Під час розмови також ішлося про безпекову ситуацію на Донбасі та збереження суттєвої військової загрози через скупчення російських військ навколо України.

Сам Єнс Столтенберґ описав свою розмову зі Зеленським у Twitter: "Поспілкувався з Президентом нашого шанованого партнера України Володимиром Зеленським. Ми обговорили майбутній саміт НАТО, безпекову ситуацію в регіоні та недопустиме нарощування військової потужності Росії", – повідомив Столтенберґ.

"Я наголосив на нашій незмінній політичній та практичній підтримці України", - додав він, зазначивши, що висловив підтримку "процесу їхніх реформ".