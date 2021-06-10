У Франківській міській лікарні відкрили оновлене відділення екстреної допомоги.

Сьогодні, 10 червня, в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні на вулиці Мазепи відкрили реконструйоване і добудоване відділення екстреної медичної допомоги.

За інформацією заступниці міського голови Вікторії Сусаніної, загальна вартість реконструкції склала 16,2 мільйона гривень, на що виділили по 7,5 мільйона гривень з місцевого і державного бюджетів. Також лікарня отримала від Івано-Франківської міської ради сертифікат на придбання біохімічного аналізатора.

У добудованому приміщенні розташували операційний зал, рентгенографію та додаткові приміщення для персоналу.

«Цей рентгенапарат має свої особливості. Він дуже добре призначений для ургенції, для тих хворих, які потребують негайної допомоги. Тобто він ще швидший за інші. Але ті кабінети, що були раніше, вони досі є і досі працюють цілодобово, без вихідних, без свят», – розповів завідувач рентгенологічного відділення Ігор Соколовський.

Крім того, у відділенні екстреної медичної допомоги є реанімація, палата огляду та протишокова палата. Також тут встановили дихальні панелі та ліжка-каталки.

«У нас було невеличке комфортне відділення. Зараз у нас є відділення, яке відповідає всім сучасним вимогам Євросоюзу», – зазначив гендиректор Центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк.