Парламент Албанії оголосив імпічмент президентові.

Проте останнє слово ще має сказати Конституційний суд.

Ілір Мета

Депутати парламенту Албанії проголосували за відсторонення від посади президента країни Іліра Мети (Ilir Meta). Про це повідомила албанська служба Radio Free Europe/Radio Liberty.

Після дебатів, які тривали близько чотирьох годин, парламентарі підтримали звіт спеціальної слідчої комісії, таким чином давши старт процедурі імпічменту. За проголосували 104 депутати, семеро виступили проти, ще двоє утрималися. Для відсторонення глави держави від влади, згідно із конституцією, таке рішення повинні були підтримати не менше двох третин парламенту, тобто 94 депутати.

Чинного президента Албанії Іліра Мету звинувачують у порушенні конституції через те, що він під час останньої виборчої кампанії підтримав опозицію. Таким чином президент, на думку ініціаторів імпічменту, не виконав свого конституційного зобов'язання підтримувати національну єдність. Парламентська слідча комісія, створена для розслідування діяльності президента, дійшла висновку, що «президент порушив 17 статей конституції» і ці порушення розглядають «як поважні».

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама (Edi Rama), який одночасно є головою правлячої Соціалістичної партії, депутати якої ініціювали імпічмент президента, виступаючи в парламенті, заявив, що Мета «зрадив місію президента».

Президент Албанії, незважаючи на запрошення, не з'явився на жодному зі засідань парламенту та спеціальної комісії, які розглядали питання імпічменту. Мета заявив, що не визнаватиме рішення парламентарів і виконуватиме свій обов'язок усю каденцію, термін якої завершується щойно 24 липня 2022 року.

Прессекретар президента Теді Блуші (Tedi Blushi) в своєму дописі у Facebook назвав рішення парламенту «неконституційним та безглуздим». Він наголосив, що воно ввійде в історію як приклад того, як парламент, вже «звільнений рішенням людей», «звільняє інший владний інститут». Йдеться про те, що за імпічмент проголосував старий склад депутатського корпусу, хоча в Албанії 25 квітня вже був обраний новий парламент, який ще не приступив до роботи через суперечки навколо результатів виборів в окремих округах.

Провідна опозиційна Демократична партія Албанії назвала рішення про імпічмент «неконституційною атакою нелеґітимного парламенту». Її представники звернулася до Конституційного суду із проханням «дотримуватися неупередженості та гарантувати незалежність конституційних інституцій, відкидаючи фарс щодо звільнення президента Республіки». Справа в тому, що останнє слово у процедурі імпічменту, згідно з Основним законом Албанії, повинен сказати Конституційний суд.