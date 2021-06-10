Парламент Албанії оголосив імпічмент президентові.

Проте останнє слово ще має сказати Конституційний суд.

 

Ілір Мета

 

Депутати парламенту Албанії проголосували за відсторонення від посади президента країни Іліра Мети (Ilir Meta). Про це повідомила албанська служба Radio Free Europe/Radio Liberty.

 

Після дебатів, які тривали близько чотирьох годин, парламентарі підтримали звіт спеціальної слідчої комісії, таким чином давши старт процедурі імпічменту. За проголосували 104 депутати, семеро виступили проти, ще двоє утрималися. Для відсторонення глави держави від влади, згідно із конституцією, таке рішення повинні були підтримати не менше двох третин парламенту, тобто 94 депутати.

 

Чинного президента Албанії Іліра Мету звинувачують у порушенні конституції через те, що він під час останньої виборчої кампанії підтримав опозицію. Таким чином президент, на думку ініціаторів імпічменту, не виконав свого конституційного зобов'язання підтримувати національну єдність. Парламентська слідча комісія, створена для розслідування діяльності президента, дійшла висновку, що «президент порушив 17 статей конституції» і ці порушення розглядають «як поважні».

 

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама (Edi Rama), який одночасно є головою правлячої Соціалістичної партії, депутати якої ініціювали імпічмент президента, виступаючи в парламенті, заявив, що Мета «зрадив місію президента».

 

Президент Албанії, незважаючи на запрошення, не з'явився на жодному зі засідань парламенту та спеціальної комісії, які розглядали питання імпічменту. Мета заявив, що не визнаватиме рішення парламентарів і виконуватиме свій обов'язок усю каденцію, термін якої завершується щойно 24 липня 2022 року.

 

Прессекретар президента Теді Блуші (Tedi Blushi) в своєму дописі у Facebook назвав рішення парламенту «неконституційним та безглуздим». Він наголосив, що воно ввійде в історію як приклад того, як парламент, вже «звільнений рішенням людей», «звільняє інший владний інститут». Йдеться про те, що за імпічмент проголосував старий склад депутатського корпусу, хоча в Албанії 25 квітня вже був обраний новий парламент, який ще не приступив до роботи через суперечки навколо результатів виборів в окремих округах.

 

Провідна опозиційна Демократична партія Албанії назвала рішення про імпічмент «неконституційною атакою нелеґітимного парламенту». Її представники звернулася до Конституційного суду із проханням «дотримуватися неупередженості та гарантувати незалежність конституційних інституцій, відкидаючи фарс щодо звільнення президента Республіки». Справа в тому, що останнє слово у процедурі імпічменту, згідно з Основним законом Албанії, повинен сказати Конституційний суд.

10.06.2021

До теми

Поширити
Збруч
Читання щовечора в липні
Онлайн-читання у прямому ефірі, синхронний переклад та спеціально перекладені уривки ще невідомих в Україні авторів, насичені і відверті вечірні розмови з найцікавішіми автор(к)ами сучасної української літератури у вільному доступі.  Програма МАЧ 2021.
10.06.21 | | Штука
«Віват, Бушон!»
    Устина Вовк
Щось у цьому абсурдистському сюжеті, у цій атмосфері безглуздих спроб «маленьких» бушонців стати «великими та видатними», є плачевним. Від нашарування комічних прийомів стає не так вже й смішно: реалії нашої дійсності виявляться такими близькими до світу «бушонців».
10.06.21 | | Штука
Зорі з антиматерії?
Лето Сапунар
Побічні докази вказують на неймовірне відкриття – і, можливо, революцію в астрофізиці.
09.06.21 | | Наука
Динамічна ідентичність
Оксана Палій
Саме у жанрі мистецтва плаката якнайкраще можна спробувати інтегрувати сучасні мистецькі тенденції, діджитал інструменти, для того, щоб презентувати новий погляд на таку відому особистість як митрополит Андрей Шептицький.
09.06.21 | | Штука
Луцишина із Томчанія
Уляна Галич
Світ, у якому не говориться про незручні теми, у якому замовчується насильство, біль, образи, у якому культ мовчання побутує над усім іншим – цей світ-у-якому-не говориться, світ, де упосліджені позбавлені голосу, – він вже залишається у минулому.
08.06.21 | | Штука
Проблема Кличка
Андрій ЛЮБКА
Це насправді наша з вами проблема. Проблема відсутності сильного кандидата, який би нарешті усунув цю шоблу від влади
08.06.21 | | Дискурси
Повернення Луціва-шевченкознавця
Роксана Харчук
Декому ще й досі складно прийняти той знущальний тон, в якому Шевченко написав про Хмельницького в сатиричній епітафії «Якби-то ти, Богдане п’яний». Але не Луці Луціву. 
07.06.21 | | Штука
Нова диво-коаліція
Максим МУЛЯР
Біньямін Нетаньягу більше не буде прем’єром. В Ізраїлі після енної спроби вдалося створити урядову коаліцію без правої партії «Лікуд», яка вже, здавалося б, вросла у владу.
07.06.21 | | У світі

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.