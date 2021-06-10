Суд стягнув із Медведчука 300 тис. грн на користь видавців книги про Стуса.

 

Київський Апеляційний суд виніс додаткове рішення у справі за позовом нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука до ТОВ "Видавництво «Віват»", постановивши стягнути із нардепа майже 300 тисяч гривень.

 

 

Про це повідомляє видання "Детектор медіа".

 

15 квітня 2021 року до Київського апеляційного суду надійшла заява видавництва Vivat (яке видало книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса") про стягнення з Віктора Медведчука судових витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 271,77 тисяч гривень та витрат, пов'язаних з явкою представників до суду, у розмірі 56,8 тисяч гривень.

 

Також у заяві просили компенсувати витрати зі сплати судового збору за подачу апеляційної скарги.

 

19 травня Медведчук направив до суду заяву, в якій просив відмовити видавництву у задоволенні цих вимог.

 

1 червня Апеляційний суд постановив частково задовольнити заяву видавництва Vivat, оскільки "витрати на професійну правничу допомогу та витрати, пов'язані з явкою представників товариства до районного суду, є співрозмірними зі складністю цієї справи".

 

Суд постановив стягнути з Медведчука на користь видавництва 295,7 тисячі гривень витрат на правничу допомогу та 2,3 тисячі гривень судового збору за подання апеляційної скарги.

 

19 березня 2021 року Київський апеляційний суд зняв заборону на розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" після того, як таку заборону за позовом Медведчука у жовтні 2020 року ухвалив Дарницький районний суд. 

 

Медведчук просив суд заборонити поширення книги, оскільки деякі фрази та формулювання в ній "порушують честь та гідність". У жовтні 2020 року суд із цим погодився. Видавництво Vivat тоді назвало позов Медведчука спробою прямого тиску на свободу слова в Україні. Але автор книги Кіпіані подав апеляцію і виграв її.

 

10.06.2021

До теми

Поширити
Збруч
Зорі з антиматерії?
Лето Сапунар
Побічні докази вказують на неймовірне відкриття – і, можливо, революцію в астрофізиці.
09.06.21 | | Наука
Луцишина із Томчанія
Уляна Галич
Світ, у якому не говориться про незручні теми, у якому замовчується насильство, біль, образи, у якому культ мовчання побутує над усім іншим – цей світ-у-якому-не говориться, світ, де упосліджені позбавлені голосу, – він вже залишається у минулому.
08.06.21 | | Штука
Повернення Луціва-шевченкознавця
Роксана Харчук
Декому ще й досі складно прийняти той знущальний тон, в якому Шевченко написав про Хмельницького в сатиричній епітафії «Якби-то ти, Богдане п’яний». Але не Луці Луціву. 
07.06.21 | | Штука
Нова диво-коаліція
Максим МУЛЯР
Біньямін Нетаньягу більше не буде прем’єром. В Ізраїлі після енної спроби вдалося створити урядову коаліцію без правої партії «Лікуд», яка вже, здавалося б, вросла у владу.
07.06.21 | | У світі
Нервові клітини розпізнають, що ми їмо
Нервові клітини блукаючого нерва (nervus vagus) здійснюють протилежні функції, регулюючи харчову поведінку людини.
07.06.21 | | Наука
Книга довжиною у XX століття
Мирослав Трофимук
Ім’я Наталії Ужвій раніше звучало доволі часто. Нині забулось. Тому книга Наталії Колесніченко-Братунь "У піжмурки з долею" своєчасна, необхідна, а також захоплююча з багатьох оглядів
07.06.21 | | Минуле
Де його немає і не буде
Олександр БОЙЧЕНКО
Намагатися за всяку ціну відшукати сенс. Відшукати його попри все погане, всупереч усьому поганому і навіть у самому всьому поганому
07.06.21 | | Дискурси
Навіщо потрібні сновидіння?
Нова гіпотеза пояснює сновидіння, ґрунтуючись на особливостях штучного інтелекту, і трактує світ культури – від художніх романів до кінофільмів – за аналогією зі сном. 
06.06.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.