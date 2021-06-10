Суд стягнув із Медведчука 300 тис. грн на користь видавців книги про Стуса.

Київський Апеляційний суд виніс додаткове рішення у справі за позовом нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука до ТОВ "Видавництво «Віват»", постановивши стягнути із нардепа майже 300 тисяч гривень.

Про це повідомляє видання "Детектор медіа".

15 квітня 2021 року до Київського апеляційного суду надійшла заява видавництва Vivat (яке видало книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса") про стягнення з Віктора Медведчука судових витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 271,77 тисяч гривень та витрат, пов'язаних з явкою представників до суду, у розмірі 56,8 тисяч гривень.

Також у заяві просили компенсувати витрати зі сплати судового збору за подачу апеляційної скарги.

19 травня Медведчук направив до суду заяву, в якій просив відмовити видавництву у задоволенні цих вимог.

1 червня Апеляційний суд постановив частково задовольнити заяву видавництва Vivat, оскільки "витрати на професійну правничу допомогу та витрати, пов'язані з явкою представників товариства до районного суду, є співрозмірними зі складністю цієї справи".

Суд постановив стягнути з Медведчука на користь видавництва 295,7 тисячі гривень витрат на правничу допомогу та 2,3 тисячі гривень судового збору за подання апеляційної скарги.

19 березня 2021 року Київський апеляційний суд зняв заборону на розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" після того, як таку заборону за позовом Медведчука у жовтні 2020 року ухвалив Дарницький районний суд.

Медведчук просив суд заборонити поширення книги, оскільки деякі фрази та формулювання в ній "порушують честь та гідність". У жовтні 2020 року суд із цим погодився. Видавництво Vivat тоді назвало позов Медведчука спробою прямого тиску на свободу слова в Україні. Але автор книги Кіпіані подав апеляцію і виграв її.