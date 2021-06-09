Вся Україна перейшла до "зеленої" епідемічної зони.

Усі регіони України перейшли в "зелену" зону за показниками захворювання на COVID-19, що передбачає пом’якшення карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Територія із "зеленим" рівнем епідемічної небезпеки передбачає:

– у громадських будівлях – маска або респіратор;

– проведення масових заходів (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних та інших): не більше 1 людини на 5 метрів квадратних;

– кінотеатри із заповненістю до 50%;

– перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;

– забороняється проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо);

Кабінет Міністрів опублікував постанову від 2 червня цього року №583, згідно з котрою в Україні пом’якшуються карантинні обмеження.

Зокрема, зелений рівень епідемічної небезпеки встановлюється у випадку, якщо кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів – менш ніж 75; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) – менш як 4%; кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 упродовж останніх 7 днів на 100 тис. населення – більш ніж 300; і якщо на всій території України немає регіонів із встановленим червоним рівнем епідемічної небезпеки.

Постановою дозволено проведення масових заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування) за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів більше двох третин місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім поруч) у кожному окремому залі.

Ці обмеження не застосовуються за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Кабмін також дозволив приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів більше двох третин місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом) або більше 50% місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі.

В Україні за минулу добу виявили 1385 нових випадків захворювання на COVID-19. Госпіталізовано 756 осіб, летальних випадків – 77, одужало 6962 людини.