Голова наглядової ради Українського культурного фонду склала повноваження.

Голова наглядової ради Українського культурного фонду Лариса Мудрак заявила про складання своїх повноважень.

Мудрак написала у Facebook, що її крок зумовлений "ситуацією, що склалась, та власною громадською позицією про самовідведення чинної наглядової ради Українського культурного фонду 4 червня".

Пані Лариса додала, що закликала до такого ж кроку членів опікунської ради іще минулого тижня.

"Почула мене лише Катерина Чуєва. Дякую. Мій голос відпочатку був в меншості в НР. Криза в УКФ розпочалася задовго до мого приходу. За місяць роботи під час кризи всіх рівнів вдалося обрати виконавчого директора та провести конкурсний відбір 2021 року", – заявила вона.

Мудрак додала, що дирекція може продовжити роботу з видачі грантів цього року.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи події довкола УКФ, зазначив, що "cитуація, безумовно, непроста".

"На жаль, через законодавчі прогалини у УКФ і у МКІП відсутні юридичні важелі впливу. Але я наполягаю на тому, що самовідвід таких членів НР, як пан Сусленський та пан Тулузов, є найкращим рішенням для УКФ. Паралельно ми продовжуватимемо роботу над внесенням необхідних змін до закону, щоб не допустити повторення таких ситуацій", – прокоментував Олександр Ткаченко.

Лариса Мудрак – політична та громадська діячка. Була заступницею голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, керівницею Головної служби інформаційної політики Секретаріату Президента України (часів Віктора Ющенка). Пані Дудрак очолила наглядову раду УКФ у квітні.

Видання "Лівий берег" нагадує: 1 червня на адресу перм'єр міністра України Дениса Шмигаля та міністра культури Олександра Ткаченка надіслали відкритого листа з висловом недовіри чинному складу наглядової ради УКФ та закликом посприяти в її розпуску та скасуванні рішень. Підписанти вважають, що відхилення низки проєктів без належної аргументації на третьому етапі конкурсу порушує процедуру конкурсу, закладену в чинних нормативних документах.

"Ці дії нівелюють напрацьовані робочі механізми відбору проєктів та завдають репутаційної шкоди, провокуючи втрату довіри до інституції – довіри, яку команда фонду змогла здобути завдяки наполегливості та поступовості", - йшлося у зверненні.

На тлі кризи в УКФ міністр культури Олександр Ткаченко закликав скласти повноваження членів НР від громадських об'єднань. При цьому міністр не дав оцінку учасникам НР від міністерства.

Мудрак визнала наявність кризи в інституції і закликала до відкритого діалогу громадськості з колективом фонду. Також вона сказала, що готова взяти самовідвід, якщо ситуація не покращиться найближчими тижнями.