Головою УКФ призначили Ларису Мудрак, радницю президента Ющенка.

Головою Українського культурного фонду призначили президента компанії Win Win Communication, колишню працівницю Секретаріату Президента часів Віктора Ющенка Ларису Мудрак.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті МКІП.

У повідомленні зазначено, що Мудрак планує забезпечити відкритість роботи наглядової ради, сформувати нову стратегію роботи фонду, адже нинішня діє до 2021 року, сприяти вдосконаленню внутрішньої організації та комунікації роботи фонду.

Лариса Мудрак у Facebook висловила подяку колишньому керівництву "за прекрасну роботу з створення коріння для росту й розширення фонду". "Для спільноти культури та й для всієї країни ця інституція має велику роль, а її розвиток – це маркер спроможності бути модерними, відкритими й сильними в часи змін та викликів", – зазначила вона.

Мудрак побажала середовищу довкола УКФ "ще більше натхнення, збереження традицій та сили для набуття нових навичок, практик та результатів".

Лариса Мудрак була заступницею голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення України, керівницею Головної служби інформаційної політики Секретаріату Президента.

Наразі в Україні йде конкурс на посаду виконавчого директора УКФ. Під час першого конкурсу жоден кандидат не набрав достатньо голосів. Колишня директорка УКФ Юлія Федів відмовилася кандидувати через тиск влади на культурні інституції.