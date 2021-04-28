Наглядова рада обрала нового виконавчого директора УКФ.

Наглядова рада Українського культурного фонду обрала виконавчим директором УКФ Владислава Берковського, директора Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Пшеничного.

Про це повідомляє "Суспільне".

Під час відкритого голосування кандидатуру Берковського підтримало шестеро із восьми членів наглядової ради.

Під час свого виступу Берковський зазначив, що дуже важливим є налагодження чіткої комунікації між дирекцією та наглядовою радою, УКФ та органами виконавчої влади та між УКФ і суспільством.

"Враховуючи різне бачення в суспільстві від кардинально позитивно до кардинального негативного – потрібно провести дискусію щодо перспектив самої грантової діяльності УКФ з зацікавленими особами, як зараз кажуть – стейкхолдерами", – запропонував новий виконавчий директор.

Берковський вважає: треба більше поширювати інформацію про установу, про її діяльність, про засади та вимоги, які ставляться.

Також важливим є поширення досвіду та інформації на регіональному рівні для залучення більшої кількості осіб – і потенційних одержувачів грантів, і експертів.

"УКФ як установа, яка надає грантову підтримку, має формувати державне, суспільне замовлення на певні проєкти, які мають загальнодержавний характер. Які привнесуть щось і дозволять Україну представити на міжнародній арені – і консолідувати внутрішню Україну в тих умовах, які ми зараз маємо", – сказав Берковський.

Він також вважає, що УКФ має спрямувати роботу на посилення ролі культурах в умовах теперішніх криз і викликів. Берковський каже не тільки про пандемію, а і про війну: "В нас іде війна. Нам потрібно боротися за наші східні терени – і підтримувати наших бійців на передовій. Ту сторону культури теж потрібно брати до уваги".

Загалом у фінальному етапі конкурсу на посаду виконавчого директора фонду взяли участь 12 кандидатів.

Нагадаємо, наглядова рада Українського культурного фонду не змогла обрати нового виконавчого директора під час першого конкурсу. Фавориткою конкурсу тоді стала Анастаcія Рагімова, але жоден претендент на посаду не набрав більшості голосів.

Другий конкурс на посаду виконавчого директора УКФ оголосили 29 березня.

До цього три роки посаду виконавчого директора УКФ обіймала Юлія Федів. Вона мала також брати участь у перевиборах, але за день до попереднього фіналу заявила, що не братиме участі в новому конкурсі: запротестувала проти тиску на фонд.

14 квітня наглядову раду очолила Лариса Мудрак: Михайло Захаревич склав повноваження за станом здоров'я після першого скнадального конкурсу.